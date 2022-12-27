LV賭場驚現「殭屍」 保安淡定：每天都來

有網友稱近日賭城驚現『殭屍』。（視頻截圖）

近日，有網友分享一段在拉斯維加斯（Las Vegas）賭場內拍攝到的影片，立刻引發眾多網友笑議。有網友表示，賭城 近期驚現「殭屍」，請大家注意安全。

視頻來源：Twitter 記者趙健/後製

從視頻畫面裡可以看到，在一個賭場的大廳內，一名頭髮凌亂、衣衫不整的年輕男子舉止怪異。他的身體瘦弱，走路搖搖晃晃，看起來隨時會摔倒。更奇怪的是，眼神呆滯的他不時齜牙咧嘴漏出口中的「獠牙」，並旁若無人地隨意吼叫。這種詭異的舉止讓人實在無法不聯想到好萊塢電影 裡「殭屍」的經典形象。而在此期間，賭場裡的客人卻非常淡定，並沒有被這位「殭屍」吸引，而是專注於自己的老虎機。

視頻中的賭場保安在受到「僵屍」威脅後，竟也顯得十分從容，只見他一面不慌不忙地帶上自己的防護手套，一面自言自語道：「每天！每天都會來！」，並抓住該男子的胳膊，連抓帶抱地將這名舉止怪異的男子扔出了賭場。

這則視頻發布後立刻受到很多關注，有網友表示，這樣的場景在拉斯維加斯並不罕見，在這裡生活或旅遊就經常會碰見一些舉止異常的人，這些人大都是在賭城流浪的遊民 。還有自稱賭場保安的網友稱，他幾乎每天都要應對這樣行為奇怪的「不速之客」，對此已是見怪不怪。