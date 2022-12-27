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中國好聲音 來美歌手赴中參賽

記者張宏/洛杉磯報導
浙江衛視歌唱選秀節目「中國好聲音」日前在洛杉磯舉辦美國站海外見面會記者會。（記者張宏／攝影）
浙江衛視歌唱選秀節目「中國好聲音」日前在洛杉磯舉辦美國站海外見面會記者會。（記者張宏／攝影）

疫情趨緩，中美互動增加。浙江衛視歌唱選秀節目「中國好聲音」，日前在洛杉磯舉辦美國站海外見面會記者會，為2023年的節目選拔海外優秀歌唱選手去中國參賽。

中國好聲音海外見面會副秘書長徐樂康表示，2023「中國好聲音」不僅在中國舉辦，且將唱響美國大地，在美國尋找下一顆冉冉升起的歌壇新秀。屆時全美前三名冠亞季軍將回中國參加「中國好聲音」總部試音會，期盼美國站能有優秀學員明年站在浙江衛視的主節目舞台及2023總決賽上。

負責海外見面會籌備組織和評選等各種事宜的Tiffany Chang表示，海外見面會美國站將遵照「中國好聲音」相關規定，在全球組委會指導下開展相關工作，將賽事分為若干專場見面會、複賽、半決賽、地區總決賽、以及全美突圍賽和總決賽。預計會有上千名選手報名參賽，讓那些喜愛音樂的年輕人，尤其是華裔有用武之地。

她說，這是「中國好聲音」第一次在美國舉辦海選活動，之所以這次不叫海選而稱為海外見面會，這是中國廣電總局的要求。美國站將邀請專業評委對賽事進行專業評判，有條理、有組織執行美國的相關賽事工作，真正體現出本次賽事公平、公開、 公正的賽事原則。

洛杉磯區域聯合主辦方JMK/M3模特學院總裁沈蘋表示，凡是18歲以上的人都可參加海選，在美國唱出中國的歌，為愛為夢想而唱。希望南加地區有志歌唱者都能報名參加角逐，相信這對他們會是一次難忘的經歷。

屆時評委團隊包括旅美音樂教育家陳和霞、美國好聲音評委Joshua R.Wentz、旅英歌劇女高音歌唱家王蓓蓓、好萊塢演員歌手藍強等人。

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