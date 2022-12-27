聖誕節慘劇 洛縣男刺殺自家兄弟

聖誕節當天，南加兩起致死人命案。（警方提供）

南加洛杉磯 縣康普頓市（Compton）25日聖誕節 當天，一名男子涉嫌刺殺自家兄弟，遭警方拘捕。內陸河濱市（Riverside）則發生一起嚴重車禍 事件，一名行人被撞後送醫不治。

洛縣警方表示，12月25日深夜約10時接到報案，趕到位於東庫富爾大道100號（ 100 block of East Culver Ave）附近，發現受害者倒在地上無反應，身上明顯有刀傷，搶救無效當場死亡。受害者年齡在20歲至25歲之間。執法人員了解得知，居住同一棟公寓內的兩兄弟發生口角，升級為毆鬥以致發生命案。

兇手作案後離開公寓，警方在附近街區找到並將他拘捕。警方尚未公布兇手姓名，兩兄弟發生糾紛的原因仍在調查當中。警方希望知情者提供案件線索，可致電洛杉磯縣警局兇案組Homicide Bureau ，電話：323-890-5500。

河濱市聖誕節當天，一名行人在深夜11時許，在路上行走時，遭車撞擊身亡。河濱市警局表示，案發在市區霍爾街（Hole Ave)與泰勒路（Tyler Ave）交匯處。肇事者是一名25歲的當地居民，他在泰勒街南向線行駛的過程中，將一名行人撞倒，他駕駛的是一輛銀色2001款林肯牌轎車。被撞者送醫不治。警方尚未公布受害者身分。肇事男子沒有受傷，車禍發生後未逃逸，在現場配合警方調查。

河濱市警方正在調查這起車禍，希望民眾提供線索，可致電河濱市警局交通案件警探R. McHugh，電話951-326-8720。