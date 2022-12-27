洛時評選年度12道美食 港式冬瓜燉盅、鹹肉菜飯上榜

阿罕布拉由Henry Tu和Henry Chau經營的港式海鮮餐廳「厨藝（Henry's Cuisine）」出品的冬瓜燉盅。（記者楊青╱翻拍）

洛杉磯 時報2022年度12道最受市民歡迎的美食 名單平安夜揭曉，阿罕布拉華資餐廳的港式冬瓜燉盅、聖蓋博的鹹肉菜飯以及華人 主厨精心研製的魚子醬料理均榜上有名，佔據洛杉磯地區亞裔和少數族裔上榜美食半壁江山。

與傳統較為單純的「美味美食」元素不同，今年的評比同時考慮了持續的疫情給飲食業帶來的困境、勞動力挑戰、以及數十年未遇的通貨膨脹帶來的食品成本上漲壓力等綜合元素，餐館和菜餚依然能夠對民眾產生強大的吸引力和回頭率吸引，才可謂是魅力十足。

在12道入選美食中，從華資餐館和華人主厨選出的美食堪稱是多年來入選數量最多的一年，聖蓋博谷華資餐廳和華人主厨入圍佔總數的四分之一。

阿罕布拉由Henry Tu和Henry Chau經營的港式海鮮餐廳出品的原隻冬瓜燉盅，以幾乎是整隻的帶皮冬瓜，加入雞肉、干貝、新鮮和醃製的豬肉、冬菇和龍眼乾等食材慢火燉製，海鮮和肉類及冬瓜的鮮美在幾個小時的慢燉釋放出純正而清爽的風味，滿室飄香，在當下寒冬的中午和晚餐上暖暖喝上一碗，華洋老饕無不爲之驚艷。

聖蓋博華資餐廳王家（WangJia）150多道菜餚中的上海鹹肉菜飯（xian rou cai fan），也被入選上榜。店主Lulu羅和她的兒子Kevin馬每每向客人推薦，這道源自上海的菜餚，以特製的油炸鹽豬肉和青菜做成肉菜飯，切碎的蔬菜和炸香的豬肉丁與米飯合成肉香與煙熏味，如果配上各種冷盤、蝦或鰻魚、地方特色紅燒牛肉和豬肉，飯菜交錯，口口留香。

拉肯亞達弗林特里奇菲律賓美食專家Lord Maynard Llera，在疫情期間研製出的菜肉大燴（Laing），以椰子奶油燉芋頭葉作為主體，別出一格，短短幾年間，該道美食在其好萊塢28個座位的小餐館中獲得廣泛青睞。

此次入選最受歡迎美食名單的還有：洛杉磯Bacatti的發麵餅（Focaccia ebraica）；洛杉磯Kato的魚子醬料理（Caviar Course）；洛杉磯Secret Pizza的東岸款披薩（EastCoast-style）；洛杉磯Pijja Palace的CHaas餃子（CHaas Dumplings）；洛杉磯Saffy's的中東燒肉（Shawarma）；洛杉磯N/soto的胡蘿蔔餅（Carrot and fennel tartare）；洛杉磯Poncho's Tlayudas的中東Tlayuda mixta；洛杉磯Selva的Super-perro；洛杉磯Quarter Sheets的甜點等。

其中Bacatti的主廚Joel Stovall研製的發麵餅Focaccia ebraica，採用葡萄乾、蜜餞和堅果等原料作為發麵的主要配料，加上切碎的黑橄欖、黑醋栗和迷迭香，和入鹹甜味道的麵團中，做成花捲形狀，最外層還澆上一層薄薄的焦糖，讓人讚不絕口。