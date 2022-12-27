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外遷多 2022加州人口負增長

記者趙健／洛杉磯報導
加州人口數量同比減少0.3%。（記者趙健／攝影）
加州人口數量同比減少0.3%。（記者趙健／攝影）

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)22日發布全國和各州的人口統計報告，數據顯示2022年美國人口增長了0.4%，其中最主要的驅動因素是國際移民人數的增加。然而，加州人口同比與2021年下降了0.3%，這主要是大量加州人搬往外州。

佛羅里達州是全美人口增長最快的州。（記者趙健／製表）
佛羅里達州是全美人口增長最快的州。（記者趙健／製表）

人口普查局統計學專家表示，「與前一年的歷史性人口增長低谷相比，2022年人口增長有相當大的回升。主要原因為國際淨移民數（Net Internetional Migration）的反彈。」國際淨移民數是指搬入和搬出美國的人口數淨值，這一數字在2022年增長了168.8%，共計101萬923人，這意味著移民增長人數恢復至疫情前水平。此外，2022年美國自然人口增加了24萬5080人，是自2007年以來出生人數同比最大幅度的增長。

美國人口增長率在2021年降至歷史低點。（記者趙健／製表）
美國人口增長率在2021年降至歷史低點。（記者趙健／製表）

儘管2022年美國人口增長加速，加州人口數量卻比前一年下降了0.3%，是全美人口減少數量第二多的州。據人口普查局的數據分析，這主要是由於加州的州內淨移民（Net Domestic Migration）的減少，共有34萬3230人從加州搬往其他州生活。疫情以來，由於加州生活成本的飆升，很多人選擇搬離加州。例如，洛杉磯市近年來人口數量持續下降。

盡管如此，加州的國際淨移民增長人數依然為全美最多，共計12萬5715人。同時，加州的人口自然增長人數也位列全美第二。

人口普查局報告還指出，自2020年起，旅行限制和邊境關閉等原因導致的全球旅行中斷，國際移民人數一直很低；同時，簽證處理和難民重新安置的案件，也受疫情影響大量積壓。直至2021年底，美國放寬了旅行限制，國際移民人數隨之大幅增加，直接導致國際移民人數的增加。

加州 移民 人口普查

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