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洛城新語／金錢買幸福？理解靠自己

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在近日發布的一項全美幸福城市排名中，多個南加城市榜上有名。而這些城市的排名情況，幾乎與每個城市的人均收入水平保持著極高的相關性。

全美最幸福城市第一名，是北加州的桑尼維爾市(Sunnyvale)，而該城市的人均收入排名同樣也是全美第一：超六成居民的年薪在10萬以上。排在第十名的爾灣市（Irvine），也是加州地區人均收入最高的城市之一。

有一部分觀點認為，收入的增加和可以帶來幸福感的提升關係「複雜微妙」，一開始可能存在相關性，到後來隨著收入的進一步增加，幸福感提升的邊際效應可能遞減。

而一項2021年普林斯頓大學(Princeton University)的調查結論，直接將這條相關曲線掰直了——沒錯，「多賺錢就是多幸福」。該研究的主導者Matthew Killingsworth說：「多一美元就是多一份快樂。」

當然，除了錢之外，還有很多衡量幸福的指標不應該被忽視，而誰又能說，這些「非物質指標」自己，能擺脫「錢」對它們的影響呢。

健康狀況是公認的衡量幸福感的最重要指標。沒錢就意味著沒地方看病，沒錢就意味著不能接受治療，花錢的多少，毋庸置疑決定了能夠享受醫療條件的質量高低。就更不用說，對於有些人來說，甚至需要犧牲「健康」來賺錢。美國最富有和最貧窮的人年齡差距大約是10至15歲，富裕的人比窮人的壽命長得多。

幸福與否，社會支持也很重要。來自家人和朋友關心、愛護，往往是個體精神幸福的重要來源。如果基於社會學家George Casper Homans的觀點—— 「任何人際關係，其本質就是交換關係。」之上，交換關係中不可忽視的一部分，是價值上的交換，而收入愈多，人際交往中提供價值的可能也就愈多，獲得社會關係的機會就愈多，獲得社會支持的機會和空間也就愈大。

賺錢的也決定著對人生選擇的自由度。飢不飽腹時，大部分人最基本的需求就只剩下「生存下來」。錢不是萬能，不過確實至少在很多時候決定著是否「有的選」—除了可以選擇喜歡的、需要的。有時候更重要的是，可以不去選擇不喜歡的。

金錢的作用對幸福的影響力就在那裡。不過，迷信於此，難免讓追求幸福的過程慢慢變成了追求金錢的過程，並不明智。而有時回眸過往幸福，金錢起到的作用似乎又容易被人有意或無意地「視而不見」。有時人們更願意相信，「幸福可以是平淡」，「幸福不需要被金錢衡量」，「只要自由就是幸福」。這些觀點在某些場合也的確能站得住腳，不過，簡單地承認金錢對幸福存在直觀影響，破壞不了陽春白雪，也失去不了雲淡風輕。說到底，尋找幸福，全看自己。

加州 南加 北加

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