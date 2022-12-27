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世報年節展／芳華舞團 獻演新疆蒙古舞

記者王若然／洛杉磯報導
芳華舞蹈團將在年節展上帶來新疆舞表演。（何梅芳提供）
芳華舞蹈團將在年節展上帶來新疆舞表演。（何梅芳提供）

由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府聯合舉辦的年節展將於大年初一、初二（1月21、22日）兩天登場。屆時不僅有各種攤位、美食報到，更有全天歌舞表演，讓你體驗春節的喜樂。由何梅芳率領的芳華舞蹈團，將為大家帶來不同文化風格的舞蹈表演。

何梅芳介紹說，屆時將帶來新疆舞、「三月桃花開」、蒙古筷子舞和「遊牧時光」。新疆舞紅紅火火，服裝華麗閃亮，十分適合在春節表演。而「三月桃花開」象徵三月美景，踏青採花的愜意時光。兩場蒙古舞則體現蒙古人遊牧生活的豪放和大氣，這幾組舞蹈有柔美、有豪放，豐富多彩。

芳華舞蹈團將在年節展上帶來蒙古舞表演。（何梅芳提供）
芳華舞蹈團將在年節展上帶來蒙古舞表演。（何梅芳提供）

何梅芳說，舞者們表演的服裝均特意從中國大陸購入，十分華麗。她說，芳華舞蹈團成立有十年了。舞團裡多是退休或還在上班的人。學員們秉持著跳舞的熱情，每天都跟她練舞。有的學員從舞團成立一直學到現在，超過十年。而在這十年間，何梅芳親自編排的曲目超過100首，舞種多樣，包括扇子舞、傣族舞、綢帶舞等。

何梅芳早年在中國大陸學習過舞蹈，師從北京舞蹈學院專業老師等。移民美國後，她在一次偶然中創辦了舞蹈團隊。她說，剛開始在家旁邊的公園裡放音樂跳舞，女兒跟在旁邊。那時公園裡許多鍛鍊身體的華人，被她的舞姿吸引，紛紛想要跟她學習舞蹈。幾年間芳華舞蹈團逐漸發展壯大，學員超過百人。他們也在大大小小的活動上表演過。何梅芳說，雖然是第一次參加世界日報的活動，但早有意願，非常期待在年節展上表演。

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