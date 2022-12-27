北美最大恐龍展「侏羅紀探秘」 月底登陸南加

參觀者可以近距離參觀栩栩如生的恐龍。（Jurassic Quest）

北美最大的室內恐龍 展「侏羅紀探秘」（Jurassic Quest），將在12月底和1月登陸南加 ，民眾不僅可以在展覽中看到仿真度極高的恐龍，沉浸式感受「侏羅紀世界」，還可以看到非常難得一見的霸王龍化石，挖掘史前海洋世界的秘密，小朋友們可以騎在恐龍身上零距離體驗，盡情玩耍。

「侏羅紀探秘」將於 12 月 28 日至 31 日在洛杉磯 會展中心（Los Angeles Convention Center）舉行，然後於 1 月 14至 16 日前往柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的橙縣博覽會和活動中心（OC Fair & Event Center）展出，再於1月20至22日前往聖地牙哥Del Mar Fairground，以及1 月27至29 日在波莫那會展中心(Pomona Fairplex)舉行。

負責人Marty Hoffman說，在生活中，大家都曾有過熱愛恐龍的時光，現在正是通過孩子們的眼睛看到它，並重新體驗對恐龍的熱愛的好時機。該展覽展示了約 70隻來自白堊紀、侏羅紀和三疊紀時期的恐龍，這些恐龍的歷史可以追溯到約 6600萬至2億5000萬年前，有超人氣的霸王龍，比霸王龍更魁梧的棘龍，有脖子長達40英尺的迷惑龍，還有超可愛的小恐龍們和恐龍蛋。

參觀者可以和小恐龍們親密互動。（Jurassic Quest）

屆時整個展覽現場將被佈置成侏羅紀時代，參觀者可以近距離接觸這些巨大生物，栩栩如生的環境將人們瞬間帶入沉浸式的體驗。展覽更為參觀者設置了許多互動體驗，例如專為小朋友設計的騎恐龍體驗，以恐龍為主題的彈跳屋，以及對所有參觀者開放的製作恐龍工藝品，挖掘恐龍化石，以及發現古代海洋的秘密，例如巨大的史前海龜、最早發現的海豚和50 英尺長的巨齒鯊，小朋友和大人們都可以在展覽中體驗樂趣，收穫知識。

「侏羅紀探秘」展覽門票售價為19至36元，想要了解更多詳情的民眾，可以前往jurassicquest.com。