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政府鼓勵節水 草皮更換每呎補助1-5元

記者王若然／洛杉磯報導
加州及各地方政府推出草皮更換補助計畫，每平方呎有一至五元的補助金。（約巴林達「Yorba Linda」水區官網）
加州及各地方政府推出草皮更換補助計畫，每平方呎有一至五元的補助金。（約巴林達「Yorba Linda」水區官網）

加州目前處於歷史上最嚴重的乾旱時期之一。為了鼓勵和幫助民眾將需水量較高的草皮，換成耐乾旱植被及節水灌溉系統，加州及各地方政府推出草皮更換補助計畫，每平方呎有一至五元的補助金，想要更換草坪的民眾機不可失。

因各個水區、縣和市府的補助政策不一樣，在此以南加州大都市水區（The Metropolitan Water District of Southern California）為例，該地區覆蓋南加六縣，包括洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣以及范杜拉縣。根據該水區草皮更換補助計畫官網，政府將提供每平方呎兩元，每年最高不超過5000平方呎的補助。不過每個縣或城市可能有額外的補助計畫，例如洛杉磯市有每平方呎高達五元的補助金。

該計畫適合在本次乾旱中，也就是2021年8月19日之後，草坪因缺水變乾旱，想要換草坪的屋主。參與該計畫的草坪面積不低於250平方呎。想要參與該計畫的民眾需要在更換草坪之前，提前上網申請，否則等施工開始後再申請，則無效。申請通過後，屋主有180天完成草皮更換，之後再提交補助金申請。

草坪的更換也有要求，包括每100平方呎需要種有至少三樣加州環境友好省水類型的植被（合成草或人工草不算）。但是也可以是硬地，但必須有雨水收集功能（stormwater retention feature）和雨水滲透功能的硬地（permeable hardscape），只是普通的水泥和磚頭路面不可以。更換好的地皮需要換掉高位灑水設施（overhead spray sprinklers）。

關於南加州大都市水區草皮更換補助計畫，詳情可見：https://socalwatersmart.com/en/residential/rebates/available-rebates/turf-replacement-program/rebate-eligibility-requirements/；

關於橙縣大都市水區的草皮更換補助計畫，可見：https://www.mwdoc.com/save-water/rebates/residential-rebates/turf-removal/?utm_source=synlawn&utm_medium=corp&utm_campaign=news；

關於聖地牙哥縣政府草皮更換補助計畫，可見：https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncentives.html/?utm_source=synlawn&utm_medium=corp&utm_campaign=news。

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