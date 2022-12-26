最易取消航班機場 LAX排名73
全美最容易取消航班的機場，竟然是科羅拉多的阿斯彭（Aspen Pitkin County Sardy Field）機場。南加人最熟悉的洛杉磯國際機場（LAX），航班延誤率是28.35%，航班取消率是1.14%，延誤排名全美第八，取消率排名全美第73名，整體看來還是相當不錯。
今年因為炸彈氣旋，聖誕節期間全美取消數千個航班，USA Today日前分析了交通統計局從2015到2020年每年聖誕節到新年的航班數據，列出全美100個機場的取消率排行榜。
數據涵蓋2019到2020年假日季國內航班最多的100個國內機場，結果發現旅客最有可能在進出科羅拉多州的阿斯彭遭遇航班延誤和取消。當地延誤率高達42%，有11%的航班會被取消，堪稱全美第一。
2015年至2020年12月15日至1月7日期間取消航班最多的全美十大機場，尚有第二名南卡的 Charleston AFB國際機場，維吉尼亞的Norfolk國際機場、喬治亞的Savannah/Hilton Head國際機場、北卡的Piedmont Triad國際機場、芝加哥的Midway國際機場、新澤西的Newark Liberty國際機場、紐約的LaGuardia國際機場、羅德島的Rhode Island T.F. Green國際機場、Frederick Douglass Greater Rochester國際機場。
大型國際機場的航班取消率排名基本比較靠後，舊金山國際機場取消率排名第16，平均有 2.4% 的航班取消。紐約的JFK國際機場航班取消率排名全美第33名，取消率達1.9%。聖地牙哥國際機場排名第61，平均有 1.4% 的航班取消。西雅圖的國際機場排名第96名，航班取消率只有0.6%。
上一則
唯爾杰夫科藝中心 電鼓表演獨具特色
下一則
FB留言