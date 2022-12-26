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唯爾杰夫科藝中心 電鼓表演獨具特色

記者王若然／洛杉磯報導
唯爾杰夫科技藝術中心將在年節展帶來精彩表演。（Linda提供）
唯爾杰夫科技藝術中心將在年節展帶來精彩表演。（Linda提供）

洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府等單位聯合舉辦的年節展將於1月21日和22日重磅回歸，屆時將有超百個攤位，還有豐富的歌舞表演。在演出節目中，唯爾杰夫科技藝術中心將為大家帶來專業的少兒和成人音樂表演，讓民眾感受濃濃的節日氣氛。

唯爾杰夫科技藝術中心聯合創始人Linda Zhu老師介紹，屆時將有氣勢澎湃、極具特色的電鼓表演，小朋友們帶來「We Will Rock You」世界杯主題曲，「We Wish You A Merry Christmas」和「Jingle Bell」聖誕曲目以及「Timber」。還有小朋友合唱團帶來「布穀鳥」法國童謠、「爸爸愛媽媽」電影插曲，「Bare Necessities」等。更有成人合唱團帶來更多精彩曲目。

唯爾杰夫科技藝術中心聯合創始人、著名男高音歌唱家王澤輝曾表示，五年前成立學校後，每年都參加世界日報舉辦的活動。Linda則表示，合唱團是南加州數一數二的專業合唱、樂器演奏學校。其教授的電鼓演奏，也走在打鼓界的前端。合唱團曾受邀到尼克森圖書館表演，數次被邀請至洛杉磯藝術中心表演。

唯爾杰夫科技藝術中心注重少兒成人的藝術與科技雙重發展，藝術部門有交響樂團，合唱團和拉丁舞，科技中心有電腦編程，科技工程等課程。

唯爾杰夫科技藝術中心將在年節展上帶來精彩表演。（Linda提供）
唯爾杰夫科技藝術中心將在年節展上帶來精彩表演。（Linda提供）

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