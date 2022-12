唯爾杰夫科藝中心 電鼓表演獨具特色

唯爾杰夫科技藝術中心將在年節展帶來精彩表演。(Linda提供)

由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府等單位聯合舉辦的年節展將於1月21日和22日重磅回歸,屆時將有超百個攤位,還有豐富的歌舞表演。在演出節目中,唯爾杰夫科技藝術中心將為大家帶來專業的少兒和成人音樂表演,讓民眾感受濃濃的節日氣氛。

唯爾杰夫科技藝術中心聯合創始人Linda Zhu老師介紹,屆時將有氣勢澎湃、極具特色的電鼓表演,小朋友們帶來「We Will Rock You」世界杯主題曲,「We Wish You A Merry Christmas」和「Jingle Bell」聖誕曲目以及「Timber」。還有小朋友合唱團帶來「布穀鳥」法國童謠、「爸爸愛媽媽」電影插曲,「Bare Necessities」等。更有成人合唱團帶來更多精彩曲目。

唯爾杰夫科技藝術中心聯合創始人、著名男高音歌唱家王澤輝曾表示,五年前成立學校後,每年都參加世界日報舉辦的活動。Linda則表示,合唱團是南加州 數一數二的專業合唱、樂器演奏學校。其教授的電鼓演奏,也走在打鼓界的前端。合唱團曾受邀到尼克森圖書館表演,數次被邀請至洛杉磯藝術中心表演。