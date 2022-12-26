冷血 數十移民被放生聖地牙哥車站

多位等待庇護所的移民，被放在巴士站。（CBS 8）

洛杉磯時報報導，因冬季風暴阻礙旅遊行程，聯邦官員23日將數十位移民 分散在聖地牙哥縣巴士站，該地區移民收容所已滿載。

從艾爾卡洪市（El Cajon）到洋邊（Oceanside），這些移民發現自己被留在街頭，有些身上無手機，有些並未與家人一起。目前尚不清楚是否有人越過亞利桑納州尤馬（Yuma）地區後，就被送往聖地牙哥縣的邊境 巡邏隊處理。據悉，尤馬已成移民逮捕熱點。

一些移民，等待著幾個小時車程內的親友們開車來接他們，有些人擠上出租車或優步，許多人花上好幾小時，想著自己能在哪過夜。

通常情況下，越過邊境，在聖地牙哥地區獲釋的移民，會前往兩個避難所之一，一個由聖地牙哥快速反應網路（San Diego Rapid Response Network）運營，另一個由天主教慈善機構運營。有鑒於疫情預防措施，這兩個避難所都替移民提供旅館住房。

這些避難所獲得加州和聯邦資金。根據州長緊急服務辦公室佛格森（Brian Ferguson）稱，加州已花費約10億元，支持邊境地區移民。

天主教慈善機構的Appaswamy "Vino" Pajanor表示，當地非營利庇護 所仍努力接收弱勢移民，優先考慮有孩子的家庭。

然而，一些孩子最後還是被送往巴士站。在艾爾卡洪巴士轉運中心，一名來自尼加拉瓜的婦女，抱著兩歲女兒幾小時，等待從洛杉磯開來的車。擁有一名五歲男孩的中國家庭，也在巴士站等待著親友來接。

巴士對面汽車經銷商兩名員工，注意到邊境巡邏隊在電車和巴士站旁邊的大型停車場放下約60人。兩人自發提供協助，幫他們替親友打電話，協調機票和巴士等。

與此同時，許多設法抵達機場的移民，也準備在售票區或航站大樓間的走廊內度過長夜。

幾名秘魯男子希望抵達新澤西，但沒人負擔得起2000元機票，他們計畫在機場過夜，研究隔天巴士選項。

一名來自厄瓜多爾的男子，與一群秘魯人擠在機場下層走廊。他說，他和懷孕的妻子逃離厄瓜多爾日益嚴重的暴力與勒索，但與妻子分散了。經媒體披露後，庇護所派人協助兩人團聚。

庇護所指出，由於極端天氣影響出境旅遊，資源和基礎設施捉襟見肘，目前無法回應眾多尋求庇護的要求，「隨著能力和天氣條件改善，我們繼續歡迎更多庇護者，也呼籲聯邦政府優先重建破碎的移民庇護系統，改善邊境地區移民庇護服務流程。」