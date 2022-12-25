蒙市農夫市場 1月12日搬新家

蒙市農夫市場將從 2023 年1月12日起遷至巴恩斯公園。（Facebook)

蒙特利公園 市（Monterey Park ）宣布，自 2023 年1月12日起，農夫市場（Farmers' Market）將搬到巴恩斯公園(Barnes Park)。新地點將靠近巴恩斯公園的網球場和壘球場，並將在周四晚上4點至9點繼續營業。

在 George Elder Park 經營了四年之後，該市場的組織者 Farmers’ Market & Local Community Events (FM&LCE) ，決定搬遷至位於 350 S. McPherrin Avenue的巴恩斯公園。FM&LCE表示， 很高興邀請社區來欣賞各種農民和供應商銷售的新鮮農產品、食品和現場娛樂表演，也請市民繼續支持當地食品經營者和企業，促進可持續發展和社區健康。

在新地址，許多受歡迎供應商仍將繼續營業，包括：出售各種柑橘和鱷梨的Atkins；Circle K-櫻桃和桃子；Don Beto-柑橘、紅薯、雞蛋 、鱷梨；出售蜂蜜的Flores Honey；擁有新鮮蔬菜 和草莓的J&M farms和C&L farms；以及生產季節性桃子、油桃和西瓜的Gary Produce。

需要注意的是，由於節假日的原因，農夫市場將於2022年12月29日和2023年1月5日關閉。