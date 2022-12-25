洛州大華裔助理教授帶學生開發程序 了解洛杉磯犯罪趨勢

洛州大開發數學應用程序，幫助居民了解洛杉磯市的犯罪趨勢，圖為洛市分際線。(Cal State LA)

據洛杉磯 州立大學（Cal State LA）公共事務辦公室（Office of Communications and Public Affairs）消息，該校研究人員與洛杉磯市的數據團隊合作，開發了一種交互式數據可視化工具，可幫助居民了解社區的犯罪趨勢。犯罪紀錄以前是由洛杉磯警察局（LAPD）分區報告，但是警局的劃區與社區邊界不一致。

洛杉磯市首席數據官佩雷拉 (Eva Pereira) 說，洛杉磯州立大學團隊和洛市數據團隊對數據進行了轉換，以分析自2010年以來社區層面的犯罪趨勢。這些重要信息將幫助居民更好地了解其社區的長期犯罪趨勢。

洛杉磯州大項目由PIC數學或數學科學工業職業預備會資助。PIC數學得到國家科學基金會支持，通過讓數學科學專業的學生參與現實世界的研究問題，為他們的職業生涯做好準備。

洛州大自然與社會科學學院華裔 數學助理教授鍾傑（Jie Zhong，譯音）說，「自2022年春季PIC數學項目啟動以來，該項目是我的研究小組與洛杉磯市數據團隊之間的又一次成功合作。通過該項目，我們的學生不僅獲得了解決問題、批判性思維和溝通的技能，而且還提供了有價值的科學分析，更好地為當地社區服務。」

利用洛杉磯2010年至2022年間報告的城市犯罪數據，鍾傑和他的學生創建了一個網絡應用程序，用於探索洛杉磯不同社區的長期犯罪趨勢。該應用程序是使用基於網絡的地圖軟件 ArcGIS Online 以及 Socrata軟件開發的，該軟件提供數據可視化工具來揭示業務趨勢和預測統計結果。

後疫情時期，洛杉磯市打砸搶暴力犯罪又有上升。（本報檔案照）

在鍾傑的帶領下，洛州大學生何貴（Gui He，譯音）、Harshil Kotamreddy、盧同學（Alvin Lew）和 Alex Sherzai，通過對數據的研究發現，更嚴重的暴力犯罪 從10萬9000起增加到20萬件，平均每年增加約1000件。暴力犯罪包括殺人、縱火和盜竊車輛。

但是，兇殺案從2016到2019年一直呈下降趨勢，從287起減少到226起。然而，結果表明，2020年和2021年的兇殺案又顯著增加，分別有335起和380起兇殺案。

數學和計算機科學專業的學生科塔姆雷迪（Kotamreddy）說，我們的主要發現是，在過去十年中，洛杉磯的總體犯罪率有所下降，尤其是在大流行期間。然而，近年來兇殺案有所增加，這可能是公眾認為洛杉磯犯罪率一直在上升的原因。」

計算機科學專業的華裔學生盧同學分享說，他很高興有機會與洛市的數據團隊合作，感謝他們在整個項目中的支持。「我們的團隊對分析我們城市的趨勢非常感興趣，該項目的實用性帶來了出色的整體體驗。」