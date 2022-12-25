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1月2日玫瑰花車遊行 躺沙發就可看

編譯組／綜合報導
明年1月2日舉行的玫瑰花車遊行，將可透過多個平台直播觀賞。(FOX 11）
明年1月2日舉行的玫瑰花車遊行，將可透過多個平台直播觀賞。(FOX 11）

巴沙迪那星報報導，若不想在寒風中街頭露宿，或大清早尋找車位，2023年1月2日上午8時舉行的134屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）將線上直播，民眾可從電視、平板電腦或手機上觀看。

若想透過電視觀賞的民眾，可上ABC、KTLA 5、NBC、Peacock、牛仔頻道（Cowboy Channel）和RFD-TV等頻道。

此外，也可通過與ABC、NBC（Peacock）和Univision關聯的APP應用程式觀賞。

另外還有DirectTV Stream、Hulu + Live TV、Sling TV或 YouTube TV等。

2022年，估計有2850萬人收看玫瑰花車遊行，約70萬人現場觀賞。

在遊行之後，第109屆玫瑰碗比賽（Rose Bowl）將於下午1時播出。Pac-12聯盟冠軍排名第八位的猶他大學（Utah Utes），迎戰排名第11的賓州州立大學（Peen State）。

這場比賽還可在ESPN、ESPN.com或ESPN應用程式、DirecTV Stream、Disney+、ESPN+、fuboTV、Hulu+ Live TV、Sling TV或YouTUbe TV等串流媒體上觀看。

玫瑰碗場地可容納約8萬7842人，根據ESPN，有1660萬人將通過電視觀賞比賽。

玫瑰花車遊行還將在亞美尼亞（Armenia）、加勒比地區（Caribbean）、拉丁美洲（Latin America）和American Forces Network等國際網路上播出。

遊行 玫瑰碗 手機

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