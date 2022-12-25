庫卡蒙加燈光秀 網紅景點排長龍

聖誕老人主題的燈光裝飾。（受訪者提供）

位於南加 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的一個街區，近日成了南加華人 聖誕出行的熱門景點，大批民眾慕名趕來，只為欣賞這裡色彩斑斕的聖誕燈飾。

影音: 受訪者；後製：記者趙健

在這條居民街道上，每家每戶的房子都被屋主精心裝飾，主題各不相同，有巴斯光年、星球大戰、動物世界等等。當地居民表示，這些聖誕裝飾都是大家自發布置的，久而久之就成了社區的傳統，每年都有很多人來這裡參觀，小朋友們特別喜歡。

家住羅蘭岡（Rowland Heights）陳女士是通過社交平台「小紅書」得知這裡的，「很多人都說這裡的聖誕燈很漂亮，就想帶孩子來看看。雖然自己也會一點裝飾，但和這裡的燈光秀相比，實在是小巫見大巫。」

由於近期這條街道已成為網紅景點，前來賞燈的民眾絡繹不絕，交通非常繁忙，因此民眾只被允許駕車欣賞。陳女士說，她是下午六點半左右抵達的，排了一小時的隊伍才看到街區裡的燈光秀，所以她強烈建議有興趣的朋友提早過去。另外，因為很多路都被封了，規畫路線時不要只依賴地圖導航，而是要注意觀察警察 指揮和路邊的臨時指示牌。

免費「燈光秀」地址：8287 Thoroughbred St, Rancho Cucamonga, CA 91701