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世報年節展╱越裔舞者大展身手

記者啟鉻╱洛杉磯報導
專業舞者Raymond Tran。（受訪者提供）
專業舞者Raymond Tran。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報和蒙特利公園市政府等單位，將於2023年1月21和22日舉辦農曆兔年Tu-gether迎春年節展。越南裔專業舞者Raymond Tran將現場獻藝，讓年節展參與者領略他編排的舞蹈魅力。

Raymond Tran是青年舞蹈家，從事舞蹈教學及編排，有自己的舞蹈團隊。他是首次參與世界日報年節展，他與學生、友人會登台獻藝，表演最拿手的舞蹈節目，呈現給年節展觀眾。

他表示，或許是天賦，他從孩童時代就喜歡跳舞，每當隨著音樂起舞時，都會得到大人們的欣賞，以及小朋友們的羨慕，他也很自豪，這些也深深印在他的記憶中。2007年，他十歲時，從洛杉磯市隨家人來到亞裔居民眾多的阿罕布拉市定居。在學區六年級讀書，由於身體較胖，他還為此苦惱過，那時候還沒有想到通過運動來健身。

幸虧喜好舞蹈的表兄介紹他進入舞蹈領域，他說最初接觸的舞蹈來自幫派文化，但這種舞蹈Clown Walking很吸引年輕人。從此他對舞蹈興趣漸濃，而且也接觸其它舞蹈，比如嘻哈風格舞蹈，他還在網上尋找各種舞蹈教學篇，自學舞蹈。並在中學才藝賽中表演。通過舞蹈學習及展示才藝，他開始找到自己未來要走的路，從高中到大學，他不僅參加校內舞蹈組織，還積極加入專業舞蹈團體，讓自己的舞蹈表演更專業。他說，學習舞蹈不僅讓他更充實，也能為他帶來健康、快樂。

目前，他是全職舞蹈指導，在南加州四個舞蹈中心教學，學生既有孩童，也有成人。他說「感謝家人和朋友，希望能用舞蹈持續回饋和激勵社區，讓社區居民及舞蹈愛好者，對舞蹈充滿愛心和敬意！」

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