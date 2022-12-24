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小飛機墜洛縣知名海灘 聖塔蒙尼卡前市長Minter身亡

記者劉子為╱聖塔蒙尼卡報導
消防員將飛機的一部分拖出海浪，以防止它被沖走（Twitter：@RicksForFree）
消防員將飛機的一部分拖出海浪，以防止它被沖走（Twitter：@RicksForFree）

前聖塔蒙尼卡(Santa Monica)市長Rex Minter乘坐的一架小型飛機，12月22日下午在聖塔蒙尼卡碼頭以南的海灘上墜毀，Rex Minter不幸身亡，飛行員被送往當地的一家醫院，狀況暫且不明。官方表示，海灘上沒有其他平民受傷。

視頻來源：Twitter   後製：記者劉子為

墜機事件下午3時15分左右發生在淺水區。一名目擊者拍攝的影片顯示，這架小型飛機從空中逐漸墜落，撞到沙灘上，然後在離遊客不遠處的海灘上翻轉。

Minter在1955年當選聖塔蒙尼卡市議會議員，並于1963-1967年擔任該市市長。之後，他曾擔任亞凱迪亞市（Arcadia）的檢察官和洛杉磯縣高等法院的法官。

聖塔蒙尼卡市政府在一份新聞稿中說：「市政府對Minter先生的公共服務表示感謝，我們與他的家人在一起，哀悼他的離世。」為了紀念Minter的服務，市政廳前的旗幟將降半旗，新年的第一場市議會會議將休會。

失事飛機上有兩個人，從聖塔蒙尼卡機場起飛後，飛行員報告了發動機故障。

聖塔蒙尼卡消防局和警察局出動到現場，洛杉磯縣救生員也在現場協助。消防員不得不將飛機的一部分拖出海浪，以防止它被沖走。

全國交通安全委員會(National Transportation Safety Board)和聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)正在對這次墜機事件進行調查。FAA表示將在未來幾天內公布他們的初步調查結果。

洛杉磯 墜機 亞凱迪亞

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