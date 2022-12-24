世報年節展／少林功夫院秀絕學

洛杉磯少林功夫院，由少林寺第34代武僧釋延輝創辦。（釋延輝提供）

新春佳節即將來臨，由洛杉磯 世界日報和蒙特利公園 市政府等單位合辦的年節展，將在1月21、22日強勢回歸。少林功夫院屆時呈現精采絕學，三歲小學員表演傳統拳法，定能讓觀眾大飽眼福。

2012年成立的洛杉磯少林功夫院，由少林寺第34代武僧釋延輝創辦。釋延輝表示，將帶領眾學員參加年節展連續兩天的武術演出，期間三歲小學員上台表演五步拳等少林基礎拳法，「這個孩子在我們學校已接受培訓三個多月。」

少林功夫院年節展呈現精采絕學，三歲小學員表演傳統拳法。（釋延輝提供）

同時，該院20名年輕學員還將展示各種拳法、少林器械刀棍等，包括小洪拳、連環拳、少林棍、梅花刀等傳統少林武術。釋延輝指出，小朋友表演的醉拳、少林拳最吸引人，因為動作難度高，需要空翻跟斗，「其中廣受歡迎的九節鞭和雙節棍，特別是李小龍的成名絕技雙節棍，將給觀眾帶來視覺上的震撼」。

活動當天，釋延輝展示精采絕學「針穿玻璃 」，「我會用一根繡花針，穿過堅硬無比的玻璃，並在玻璃一邊放氣球，當針穿透玻璃時，氣球會瞬間破碎」。釋延輝解釋說，繡花針是古代暗器，針穿玻璃是基本功，難的是要指哪打哪，精準地把暗器打到既定目標，這是速度與力量的完美結合。

少林功夫院希望通過此次年節展的演出，不僅給觀賞者帶來精采的視覺享受，也讓更多人了解少林絕學，弘揚中華傳統文化，海外華人 聚在一起熱鬧慶祝中國新年，孩子們也有一個充分展示自己的機會。