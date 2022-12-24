天氣惡劣 南加逾350航班延誤或取消

從美國中部向西海岸移動的冬季風暴，影響許多飛往東部的航班。（圖片來源：LAX Twitter）

聖誕假期和新年元旦即將到來，各地機場進入一年中最繁忙時期。但是隨著全美面臨的暴風雪 和惡劣天氣，搭乘飛機將會是一個惡夢般的體驗。23日上午南加地區有超過350個航班被取消或延誤。

洛杉磯國際機場 （LAX）有149個航班延誤及85個取消；長堤機場有三個航班取消及10個延誤；布班克機場（Burbank）有12個航班取消及6個航班延誤；位於橙縣（Orange County）的約翰韋恩（John Wayne Airport）機場有33個航班取消和22個延誤；安大略國際機場（Ontario International Airport）也有18個航班取消和13個延誤。

全美國有超過3200個航班被取消，其中受影響最嚴重的是紐約（New York）、芝加哥（Chicago），和丹佛（Denver）等大都市。

據國家氣象局（National Weather Service）統計，這個從美國中部往西海岸移動的冬季風暴 將影響1.35億人的旅行計畫。對於即將面臨的風暴雪，總統拜登（Preesident Biden）在記者會上表示，這次的暴風雪並非像從前的下雪天，這次狀況十分嚴重。

因航班被取消的乘客們，有些人改用開車的方式旅行。但是由於天氣不穩定，許多道路可能限制開放通行。美國汽車協會（AAA）表示，開車旅行最好的時間為下午2點以前和晚上8點以後，盡量避開下午4點至7點時間旅行。