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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

風暴來襲 聖誕禮物難快遞

編譯組／綜合報導
FedEx、UPS配送都將延遲。（報系資料照片）
FedEx、UPS配送都將延遲。（報系資料照片）

席捲美國多州的冬季風暴不僅導致3000多班客機停飛，同樣也使得人們在最後一刻收到聖誕禮物的希望幾近破滅，因為FedEx、UPS、美國郵政（USPS）與亞馬遜（Amazon）都已經宣布，風暴嚴重影響配送服務，很多地區已經無法送貨。

FedEx Express的聲明表示，田納西州曼菲斯（Memphis）與印地安納州印地安納波里斯（Indianapolis）的集散中心，都遭風暴侵襲，雖然他們會儘快配送貨品，但預定23、24日收件的貨品可能會延後送達。

UPS的聲明則說，極端氣候正在席捲美國，妨害了UPS的空中與地面服務，UPS在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）與伊利諾州洛克福德（Rockford）的集散中心都受到影響，因此部分地區的配送行程可能延誤。

美國郵政的89處分局已經暫時關閉，包括南達科達州的53處、北達科達州的20處，與內布拉斯加州的六處、明尼蘇達州與愛阿華州各五處。美國郵政並籲請民眾及時清除走道、階梯與郵箱的積雪與冰，以便郵務人員送信。

亞馬遜則表示，為了員工安全，多處中心已經因為風暴而暫時關閉，他們將會持續觀察天氣狀況，並在安全情況下恢復遞送服務。

美國郵政 風暴 亞馬遜

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