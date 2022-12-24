橙縣弒母少年 獄中襲懲教、製武器
橙縣地方檢察官（Orange County District Attorney）辦公室22日發佈消息，一名因刺死自己的母親被判入獄的橙縣男子被指控在監獄服刑期間製造武器。此外，他還曾在獄中襲擊了三位懲教人員。
橙縣大陪審團以「在監護期間持有和製造武器」的罪名，起訴今年19歲的Ike Souzer。如果所有罪名成立，他將面臨長達4年8個月的州監獄監禁，但Souzer對此不認罪。
Souzer曾在13歲時因刺死自己的母親首次被捕。警方稱，當時Souzer的母親被鄰居發現躺在自家門外，肚子被捅多刀，渾身是血。受害母親臨死前指認襲擊者是她當時13歲的兒子。在該案審判期間，Souzer還在電子監測（Electronic Monitoring）期間逃脫監護，警方之後在一個遊民營地找到他。
2021年12月，在獄中服刑的Souzer又襲擊三名懲教人員，此後他被被勒令在2023年7月9日刑滿釋放前佩戴電子監視器。
橙縣地方檢察官Todd Spitzer說，「這是一個極其危險和極端暴力的人，他一次又一次地證明了他會不惜一切代價試圖擺脫拘留。」
上一則
華裔高中生自行募款、捐禦寒用品 助耆老度寒冬
下一則
FB留言