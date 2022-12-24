我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

橙縣弒母少年 獄中襲懲教、製武器

記者趙健╱聖塔安那市報導
Souzer在13歲時因刺死自己的母親被捕。（橙縣地方檢察官辦公室）
Souzer在13歲時因刺死自己的母親被捕。（橙縣地方檢察官辦公室）

橙縣地方檢察官（Orange County District Attorney）辦公室22日發佈消息，一名因刺死自己的母親被判入獄的橙縣男子被指控在監獄服刑期間製造武器。此外，他還曾在獄中襲擊了三位懲教人員。

橙縣大陪審團以「在監護期間持有和製造武器」的罪名，起訴今年19歲的Ike Souzer。如果所有罪名成立，他將面臨長達4年8個月的州監獄監禁，但Souzer對此不認罪。

Souzer曾在13歲時因刺死自己的母親首次被捕。警方稱，當時Souzer的母親被鄰居發現躺在自家門外，肚子被捅多刀，渾身是血。受害母親臨死前指認襲擊者是她當時13歲的兒子。在該案審判期間，Souzer還在電子監測（Electronic Monitoring）期間逃脫監護，警方之後在一個遊民營地找到他。

2021年12月，在獄中服刑的Souzer又襲擊三名懲教人員，此後他被被勒令在2023年7月9日刑滿釋放前佩戴電子監視器。

橙縣地方檢察官Todd Spitzer說，「這是一個極其危險和極端暴力的人，他一次又一次地證明了他會不惜一切代價試圖擺脫拘留。」

橙縣 監獄 檢察官

上一則

華裔高中生自行募款、捐禦寒用品 助耆老度寒冬

下一則

洛縣警犬傑克 槍戰中殉職

延伸閱讀

橙縣少年 13歲弒母 獄中襲擊懲教 檢批極端暴力

橙縣少年 13歲弒母 獄中襲擊懲教 檢批極端暴力
暴風雪惡劣天氣 南加350航班取消或延誤

暴風雪惡劣天氣 南加350航班取消或延誤
南加11月房市下滑 半年內連5跌

南加11月房市下滑 半年內連5跌
持槍搶橙縣8餐館 1男被捕

持槍搶橙縣8餐館 1男被捕
巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災
南加橙縣三車相撞 法拉利肢解釀1死1傷

南加橙縣三車相撞 法拉利肢解釀1死1傷

熱門新聞

ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

2022-12-21 19:55
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

2022-12-20 16:41
中國COVID－19感染數激增，南加華人專家認為，南加當地華人不必恐慌。（資料圖）

中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

2022-12-19 20:06

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲