洛縣第3輪「門匙計畫」 業者可開放申請

門匙計畫已為洛縣無家可歸者創造1500個永久或臨時住房單位。（洛縣政府）

洛杉磯 縣即日起，對各酒店、旅館、公寓業者開放第三輪「門匙計畫」（Homekey Program）資格申請。想要參加該項目的業者可以向洛杉磯縣網站提交資格審查申請書。

加州 房屋與社區發展部（HCD）將發放資金用於購買、改造可居住房屋，包括酒店、旅館、公寓等，作為安置遊民的臨時或長久住所。HCD預計在2023年3月公布具體的資金計畫。不過洛杉磯縣內有意參與第三輪「門匙計畫」的業者目前可以在洛縣 網站上申請資格評估。

疫情以來，加州政府已經實行過兩輪「門匙計畫」，都取得了不錯的成果。兩輪計畫約為洛縣無家可歸者創造了1500個臨時或永久住房單位。

業者在洛縣資格審查通過後，可以向洛縣提交具體的計畫書，最後通過洛縣申請到加州HCD的資金。

洛縣資格申請網站：https://doingbusiness.lacounty.gov/solicitation-search/?type=solMainSearch&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=&val=homekey