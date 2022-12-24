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中美乒乓外交51年 600人出席晚宴 張平盼珍惜友誼

記者張宏／洛杉磯報導
張平總領事（右）向50年前訪問中國的前美國國家乒乓球隊隊員夫婦Dell Sweeris（左）及夫人Connie Sweeris頒發乒乓外交貢獻獎杯。（記者張宏／攝影）
張平總領事（右）向50年前訪問中國的前美國國家乒乓球隊隊員夫婦Dell Sweeris（左）及夫人Connie Sweeris頒發乒乓外交貢獻獎杯。（記者張宏／攝影）

紀念中美乒乓外交51周年論壇暨晚宴日前舉辦，活動由美國乒協、中國駐洛杉磯總領事館、美國南加州華人華僑聯合總會主辦。活動當天有近600人出席，共同期待中美友誼地久天長。

中領館總領事張平表示，這是他離任前參加的最後一次公共活動。對於中美關係而言，乒乓球運動不僅是一項運動，更是友誼的象徵和外交智慧的縮影。小球帶動了大球成為中美兩國以人文交流發展中美關系的典範，在兩國關係史上具有重要的里程碑意義。乒乓外交的啟示是，中美兩國雖然有着不同的歷史文化、社會制度和發展道路，但兩國可超越差異、攜手合作，兩國人民可攜手共進，結下真誠的友誼。

中領館總領事張平呼籲兩國可超越差異、攜手合作，兩國人民可攜手共進，結下真誠的友誼...
中領館總領事張平呼籲兩國可超越差異、攜手合作，兩國人民可攜手共進，結下真誠的友誼。（記者張宏／攝影）

美國乒乓球錦標賽（US Open）日前在南加舉行，吸引美國及世界各地頂尖乒乓球選手參賽。美國乒乓球協會CEO沈偉妮表示，值此中美乒乓外交51周年之際，全美各地都舉行大型慶祝活動。通過相關人士的分享，讓她體會到乒乓外交是如何意義深遠影響和改變他們的命運。希望大家重溫和珍惜兩國的友誼和體育精神。

中領館李春林副總領事（從左至右）、活動贊助商劉化霜和南加州華人華僑聯合總會會長蔡...
中領館李春林副總領事（從左至右）、活動贊助商劉化霜和南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華。（記者張宏／攝影）

作為主辦方的南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華表示，南華總和美國乒協、中領館之前曾聯合舉辦紀念中國乒乓球隊訪美50周年的比賽和頒獎晚宴，這次再次作為聯合主辦方，南華總非常榮幸，希望通過民間外交能增進中美友誼。

美國奧委會主席Gene Sykes、國際乒聯主席Petra Sorling、50年前訪問中國的前美國乒乓球國手Dell Sweeris及夫人Connie Sweeris、中領館副總領事李春林等人都出席活動， 大家認為體育運動可促進和平和友誼，期待2028年洛杉磯奧運會各國運動員再次相聚。

中領館 南加 加州

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