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Laguna Woods台灣同鄉會 飄香慶聖誕

橙縣訊
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如(右一)致贈2023海洋月曆予拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣同鄉會會長楊枝美夫婦。（橙僑提供）
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如(右一)致贈2023海洋月曆予拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣同鄉會會長楊枝美夫婦。（橙僑提供）

拉古那伍茲（Laguna Woods）台灣同鄉會12月20日舉辦慶祝聖誕的便當同樂會，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如應邀參加，與該會會員及友會鄉親逾200人齊聚一堂，共同慶祝聖誕節的到來。

當天活動由該會會長楊枝美主持，同鄉會準備台灣味十足的豬腳便當與大吉大利的柑橘，讓參與的大家享用，同時安排許多餘興節目，包括魔術表演、Line Dance、歌曲表演與南加景點分享等。

蕭蓓如特別攜帶從台灣運抵南加的僑務委員會2023年海洋月曆，致贈給現場賓客，祝福大家新的一年萬事如意。同時，她藉著台灣鄉親的歲末聚會，向鄉親說明介紹i僑卡，鼓勵大家線上申辦，除購買回台灣機票享有優惠外，也可到特約商店去消費；同時說明駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領務服務方面便民的措施，歡迎僑胞臨櫃申辦各項領務案件，可以事先至駐處網站領務網路預約及登錄查詢系統預約，可預約未來一個月的時段，依預約時段申辦，節省等候時間。

全體一起跳Line Dance。（橙僑提供）
全體一起跳Line Dance。（橙僑提供）

目前住在拉古那伍茲村的台美人大約200多戶，該社區提供健保諮詢、醫療、就業訓練、飲食、交通、老人居家照顧等社會服務，Club會員藝術中心場地，開辦合唱團、太極氣功、乒乓球、麻將、橋牌、周末健行或高爾夫等課程，方便住在社區內的華人參與。住在該社區的居民條件是超過55歲，因此該社區有退休人士「人間天堂」雅稱。

南加 聖誕節 就業

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