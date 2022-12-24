我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國華人體育家協會 為2028洛杉磯奧運暖身

記者啟鉻／洛杉磯報導
部分參與者合影。（主辦者提供）
部分參與者合影。（主辦者提供）

美國華人體育家協會20日上午會同多家華人社團，在將舉辦2028年洛杉磯奧運會開幕式及閉幕式的SoFi Stadium，舉行主題「弘揚體育精神，開啟2028」華人迎接2028洛杉磯奧運會暖身活動。據協會創辦人高勝表示，這是華人體育家協會舉辦迎接奧運系列活動第二站的開啟篇，隨後將邀請更多參與團體，為推廣體育運動和傳播奧運精神盡力。

據了解，活動參與者有30餘人，在體育場代表陪同下，聽取了對體育場及設計建設背景、以及體育場作為比賽場地的兩支球隊介紹，參觀了貴賓間、Kinsey藝術及歷史收藏館、Ram和Charger球員更衣間等設施。大家還在這裡品嘗體育場提供午餐，期間互相交流。

部分參與者合影。（主辦者提供）
部分參與者合影。（主辦者提供）

在舉辦儀式上，奧運選手李月明手舉1984年洛杉磯奧運火炬，與奧運獎牌獲得者李德亮、國林躍一起出場，參與活動的美國華人體育家協會、北京大學南加州校友會、清華大學南加州校友會、南加州中華科工學會、北京大學博雅基金會等團體成員，在各自團體會旗引領出場。大家還舉行了火炬在手中傳遞儀式，希望奧運之火世世代代、生生不息。

值得一提的是，美國華人體育家協會成員第二代也參加了此次活動。現任會長李樺因返鄉探親，沒能參加活動，他的女兒Ashley Li是排球運動員，已經被柏克萊加州大學錄取。參與者還包括前美國大學生體育協會錦標賽高台跳水冠軍倪辰，及參與團體主要成員等。

李德亮（右起）、高勝、Ashley Li、李月明、國林躍、倪辰。（主辦者提供）
李德亮（右起）、高勝、Ashley Li、李月明、國林躍、倪辰。（主辦者提供）

高勝表示，本次活動從當日上午11時持續到午後2時許。在新的一年裡，該協會繼續為推動體育事業舉辦多項活動，包括排球賽、體能測驗，強化與主流社會和華人組織溝通交流，並參與主流組織為美國體育家頒獎活動，配合洛杉磯奧運宣導組織到中小學宣傳奧運精神。

奧運 華人 加州大學

上一則

Laguna Woods台灣同鄉會 飄香慶聖誕

下一則

聖誕假日盜竊猖獗 亞市警2天逮7人

延伸閱讀

洛杉磯遊民巷 美國另類世界

洛杉磯遊民巷 美國另類世界
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
蛋價漲破紀錄 批發已破5元…下跌還得等倆月

蛋價漲破紀錄 批發已破5元…下跌還得等倆月
芬太尼查扣量 可毒死全南加

芬太尼查扣量 可毒死全南加
亞裔老兵貢獻 軍方擬立傳 建立數據庫保存被邊緣化事蹟

亞裔老兵貢獻 軍方擬立傳 建立數據庫保存被邊緣化事蹟
註冊號無效或過期 洛杉磯Airbnb短租屋近半恐涉違法

註冊號無效或過期 洛杉磯Airbnb短租屋近半恐涉違法

熱門新聞

ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
櫃檯最終只為胡先生開具1萬6000美元的支票。（受訪者提供）

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

2022-12-21 19:55
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

2022-12-20 16:41
中國COVID－19感染數激增，南加華人專家認為，南加當地華人不必恐慌。（資料圖）

中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

2022-12-19 20:06

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲