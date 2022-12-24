美國華人體育家協會 為2028洛杉磯奧運暖身

部分參與者合影。（主辦者提供）

美國華人 體育家協會20日上午會同多家華人社團，在將舉辦2028年洛杉磯奧運 會開幕式及閉幕式的SoFi Stadium，舉行主題「弘揚體育精神，開啟2028」華人迎接2028洛杉磯奧運會暖身活動。據協會創辦人高勝表示，這是華人體育家協會舉辦迎接奧運系列活動第二站的開啟篇，隨後將邀請更多參與團體，為推廣體育運動和傳播奧運精神盡力。

據了解，活動參與者有30餘人，在體育場代表陪同下，聽取了對體育場及設計建設背景、以及體育場作為比賽場地的兩支球隊介紹，參觀了貴賓間、Kinsey藝術及歷史收藏館、Ram和Charger球員更衣間等設施。大家還在這裡品嘗體育場提供午餐，期間互相交流。

部分參與者合影。（主辦者提供）

在舉辦儀式上，奧運選手李月明手舉1984年洛杉磯奧運火炬，與奧運獎牌獲得者李德亮、國林躍一起出場，參與活動的美國華人體育家協會、北京大學南加州校友會、清華大學南加州校友會、南加州中華科工學會、北京大學博雅基金會等團體成員，在各自團體會旗引領出場。大家還舉行了火炬在手中傳遞儀式，希望奧運之火世世代代、生生不息。

值得一提的是，美國華人體育家協會成員第二代也參加了此次活動。現任會長李樺因返鄉探親，沒能參加活動，他的女兒Ashley Li是排球運動員，已經被柏克萊加州大學 錄取。參與者還包括前美國大學生體育協會錦標賽高台跳水冠軍倪辰，及參與團體主要成員等。

李德亮（右起）、高勝、Ashley Li、李月明、國林躍、倪辰。（主辦者提供）

高勝表示，本次活動從當日上午11時持續到午後2時許。在新的一年裡，該協會繼續為推動體育事業舉辦多項活動，包括排球賽、體能測驗，強化與主流社會和華人組織溝通交流，並參與主流組織為美國體育家頒獎活動，配合洛杉磯奧運宣導組織到中小學宣傳奧運精神。