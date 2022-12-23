世報年節展／蔡季男揮毫賀年

多次參加世界日報迎春年節展的書法家蔡季男，將再次登場，在2023年的新春年節展上為民眾現場揮毫。（本報檔案照）

揚眉「兔」氣辭舊歲，鴻「兔」大展迎新春。由洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方訂1月21和22日合辦的「2023「兔-Gether（Tu-gether）」迎春年節展」豐富多彩的連台好戲當中，將包括傳統最受民眾歡迎的寫春聯活動，來自南加州 的四位書法 大師將現場為民眾寫春聯，送上新春的喜氣與祝福。

多次參加世界日報迎春年節展的書法家蔡季男，將再次登場，為民眾現場揮毫。蔡先生表示，這些天已提前開始為大家寫春聯，希望在年節展上充分滿足大家的要求。

每次參加年節展都要事先設計好春聯的內容和書體。蔡先生表示，今年也不例外，傳統春聯喜歡引用中國古典詩辭中的名詞佳句，並配合當年的生肖，設計出具有當年特色的春聯，所以每年春聯內容都不一樣。2023年是農曆兔年，中國古典詩詞中與「兔」相關的佳句並不多，所以需要更多的心思設計春聯，比如「兔」飛猛進、鴻「兔」大展等等，都是對民眾良好的新年祝願。

在喜瑞都中文學校教書法長達21年，蔡季男的春聯最大的特色之一是書體多樣，變化多端，正楷、小楷、篆書、隸屬、草書無所不包。

除了華人一看就懂的傳統春聯之外，他還將在年節展上現場書寫不同書體的「兔」字，其中一個字就要花上五分鐘的「鐘鼎文」，相當令人期待。