黃敏境洛時專訪 宣揚台灣防疫成績

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，就經文處在洛杉磯地區疫情期間的工作情況，做了簡要總結。（檔案照/駐洛杉磯台北經濟文化辦事處）

台灣已於今年10月開放國境，新年將至，眾多在美的台灣僑胞對返鄉探望家人充滿期待。駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境，就此分享了民眾較為關心的台灣防疫 近況，並就經文處在洛杉磯地區疫情 期間的工作情況做了簡要總結。他也正巧於近日接受洛杉磯時報（Los Angeles Times）採訪，宣揚台灣的防疫成績。

黃敏境21日表示，一直以來台灣的疫苗防疫成效較為顯著，基本形成全體免疫，這讓台灣的整體防疫收穫了信心，也無疑是重開國境的基石。近日他在接受洛杉磯時報的訪問中就曾表示，台灣在過去兩年防疫成功，目前2360萬人的疫苗覆蓋率將近90%，這使台灣對開放國境更有信心。該項採訪洛杉磯時報於12月20日刊登。

針對國境開放後台灣的疫情防控政策，黃敏境稱，目前台灣的疫情防控政策沒有特殊限制，基本上採用靈活、以民眾自我管理為主的防控措施。對於外國旅客入境，如果檢測結果是陰性，出行就不會受到任何限制，如檢測為陽性，則自主居家隔離即可。並且隨疫情情況好轉，美台之間航空公司的運行情況較之前也在不斷向好發展。

黃敏境表示，台灣的主要航空公司現在基本每天都能保證有一班飛機，也就保證了在美華人回國的基本需求。雖然現在是新年節假日高峰期，機票依然比較貴，但該情況在新年過後應該會好轉很多。

經文處代表台灣政府向洛杉磯縣消防局捐贈防疫物資。（本報檔案照）

黃敏境表示，疫情期間，經文處聯合在美僑胞社團，多次向洛杉磯市警局、消防局以及遊民等弱勢群體捐贈了口罩。近日，還聯合當地僑胞一起向貧窮社區捐贈了1200雙鞋子。實際上，從2019年疫情開始，此項「捐鞋助貧童」的活動就已開始，共計捐贈7000雙鞋，為貧窮社區的學生送去了溫暖。

關於疫情後激增的亞裔仇恨事件及犯罪，黃敏境強調，一直以來，經文處也都在與相關機構緊密合作，並將長期為遭遇仇恨問題的華人提供幫助。

黃敏境還為將到來的新年送上祝願。他說，「虎虎生風」的虎年馬上就要過去，即將到來的新年——「兔年」的諧音讓人聯想到「Together」，希望大家能夠在兔年更好的團聚，在新的一年裡共同創造和擁有更美好的生活。

自台灣開放國境以來，很多僑胞紛紛回台探親訪友。剛剛結束台灣行程的洛杉磯台美商會名譽會長溫玉玲表示，疫情爆發後，她已經兩年半都沒有回台灣了，11月落地台灣後已經完全感受不到疫情的限制，出行都很正常，感覺已經完全恢復至疫情前的樣子。