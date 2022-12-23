「迷幻蘑菇」除罪？ 議員：吸毒是健康問題非犯罪

威善高推毒品合法化，稱毒品可對抗抑鬱並有助戒菸。（記者張曼琳／攝影）

代表舊金山 的州參議員威善高（Scott Wiener）又推出一項將部分迷幻藥合法化的法案，即SB58法案。如法案獲得通過，將允許個人擁有和使用以「迷幻蘑菇」為主的部分毒品 。

威善高感謝該法案獲得退伍軍人組織的支持，並且提出「應將毒品視為健康問題，而不是犯罪。」威善高今年早些時推出的SB57法案，要求在舊金山和屋崙等地設毒品注射中心法案，遭州長否決。預料新法案將引起一波新的反對聲浪。

威善高表示，他已向參議會提出SB58法案，致力將持有和使用部分迷幻藥合法化。威善高說：「我們需要確保在退伍軍人回國後真正的支持他們，我們的國家一直沒有做到這一點。」他進一步列出數字說明，在美國每日平均有18名退伍軍人，因在戰場上的經歷會引發創傷後壓力症候群（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD）疾病，導致抑鬱、焦慮甚至自殺。威善高稱：「這是不可接受的，並且完全可以被避免。」他在場為自殺的退伍軍人默哀，並強調SB58法案將確保支持退伍軍人的精神健康。

威善高（中）在舊金山戰爭紀念歌劇院召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

威善高辦公室的一份聲明表示，有頂尖醫科大學研究表明，某些迷幻藥可以帶來顯著的好處，特別是對於治療心理健康 和藥物使用障礙。在SB58法案中，合法化的迷幻藥物包括：裸蓋菇素（迷幻蘑菇）、二甲基色胺（DMT）、仙人球毒鹼（不包括仙人掌）和伊波加因。

沙加緬度的一名註冊心理學家和臨床主任，醫學博士米爾斯（Nathaniel Mills）也表示：「迷幻藥為心理健康治療的重要突破。」他稱有無數的抑鬱症患者，在使用迷幻藥物後，恢復正常生活。

去年，威善高提出的尋求迷幻藥合法化的SB519法案在參議會兩個委員會投票通過，但隨後在撥款委員會中受阻，威善高決定撤回法案修改。威善高近年來一直致力於多項毒品合法化立法，以及設立毒品安全注射中心，這些立法主張，飽受爭議。

本次即SB58法案。與在華盛頓特區以及屋崙、舊金山和聖他克魯茲等市通過的當地立法類似。除了加州幾個城市外，在俄勒岡州和科羅拉多州也有類似措施通過。但根據以往經驗，SB58法案也將引來一波反對聲浪。