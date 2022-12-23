亞裔老兵貢獻 軍方擬立傳 建立數據庫保存被邊緣化事蹟

華裔老兵及越戰銅星勳章獲得者周國華（立者）在羅省中華會館推廣「LMU退伍軍人傳記數位專案」。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 國家公墓（LANC）安息著一批少數族裔軍人，美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）近日委託瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）承辦一項「LMU退伍軍人傳記數位專案」（LMU Digital Veterans Legacy Project，LDVL），組織該校師生及當地高中生，發掘整理被邊緣化的少數族裔軍人的事蹟，透過數位媒體推展公共教育，讓社會更多了解他們對國家的貢獻及為人民的犧牲。

華裔 老兵及越戰銅星勳章獲得者周國華（Peter M. Chow）應聘擔任該專案顧問委員（Advisory Board Member of LDVL Project），他表示，亞裔 軍人為保衛美國社會安全和自由，同樣有傑出貢獻，他們在美軍服兵役期間的經歷，作為一種寶貴的遺產，通過公共教育和數位媒體分享，可以幫助民眾更全面更深入地認識，亞裔軍人對國家的服務貢獻和個人故事，促進當下所有美國人建設和生活在一個和諧穩定的社會中。

洛杉磯國家公墓（LANC）安息著一批美軍華裔和亞裔老兵。（LANC官網）

根據周國華提供的詳細資料，該項目旨在為LMU 的教職員工、學生和當地高中生提供一種方法，研究埋葬在洛杉磯國家公墓 (Los Angeles National Cemetery) 的少數族裔退伍軍人。此外，建立可靠的研究基礎並開發數位媒體程序，包括社交媒體帖子、短視頻、在線教程等，讓美國人了解他們的研究和少數族裔退伍軍人的故事。為了實現目標，項目第一年（2022 年 10 月 - 2023 年 9 月）的任務分為四階段。

第一階段：確定少數族裔退伍軍人研究的主要方法 ，制定標準指導方針。作業程序設計包括查找或創建埋葬於洛杉磯公墓中的退伍軍人名單（LANC墓園沒有建立退伍軍人數據庫）；從公共數據源中查找退伍軍人的相關信息；了解退伍軍人經歷的重要性；最終確定研究項目範圍的標準；為少數族裔退伍軍人撰寫傳記。

第二階段：對埋葬在洛杉磯公墓的華裔和亞裔美國退伍軍人和布法羅士兵（Buffalo soldiers）進行模型研究。研究課題包括，華裔及亞裔退伍軍人項目。周國華負責聯絡和組織在洛杉磯的各種華人和亞裔組織，包括羅省中華會館、美國退伍軍人協會華埠628分會、南加州華人歷史學會（CHSSC）、華美博物館、洛杉磯加州大學亞美研究中心等。他將幫助建立和維護 LDVL 項目委員會主任和這些組織領袖之間的關係。他還將與這些組織合作，通過公共活動、公告和新聞發布會，從華裔和亞裔社區收集美國退伍軍人的信息。

周國華還將邀請UCLA亞美中心「責任與榮譽」（DUTY & HONOR）主編Marjorie Lee參與該項目，她將就亞裔美軍士兵的歷史事蹟及其對美國社會的貢獻發表演講。

第三階段：通過公共網站和數據庫，創建和維護一個開放平台，其中包含未來少數族裔退伍軍人研究項目的指南和資源；聘請數位化檔案員將紙質文檔轉換為數位格式；允許個人添加新信息的註冊表；教師和學生可以訪問從原材料到其他項目的研究結果的信息。

第四階段：在第一年底公開展示模型研究結果。激勵學校師生創建自己的少數族裔退伍軍人研究和課程。周國華將邀請來自洛杉磯和聖蓋博谷的亞裔高中生，參加並繼續研究埋葬在洛杉磯國家公墓的亞裔美國退伍軍人。