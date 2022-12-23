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洛城新語／治理遊民靠住店 1億或又打水漂

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洛杉磯新市長貝斯上任三把火，開啟緊急狀態應對遊民危機；號稱要在一年內，讓洛杉磯市約41%的遊民不再餐風露宿，改變城市遊民多的不良印象。貝斯的計畫很簡單，就是花大價錢請遊民住旅館。該計畫雖能迅速奏效，但終究只是一劑猛藥；而洛杉磯遊民問題其實已是慢性病，猛藥早沒效。

洛杉磯市現有約4萬1000人流落街頭，他們長期盤踞在Skid Row等街頭巷尾，令政府十分頭疼。市長貝斯所謂的內部安全（Inside Safe）新計畫，其實與疫情期間的門匙計畫（Project Roomkey）如出一轍；就是通過花錢與附近旅店合作，將遊民從街頭搬到旅店內，以便統一管理。

考慮亟待安置的遊民數量眾多，請他們住旅館，預算肯定不菲。貝斯預計，她的計畫將耗費約1億元。這筆資金從何而來，貝斯暫未細說；不過洛杉磯市2023年4月起徵的豪宅稅，肯定要出一份力。

根據Measure ULA法案（代表的是Measure United to House LA），凡是超過500萬元的房產買賣，都要繳納約4%的豪宅稅。這筆稅金，將用於資助經濟適用房和解決流浪漢問題。起徵豪宅稅，肯定會降低部分開放商投資洛杉磯房產的興趣。奧本海姆（Oppenheim）房地產總裁奧本海姆（Jason Oppenheim）就直言，一旦稅收開始，市場就會凍結；4%的豪宅稅，基本相當於開發商20-30%的利潤。久而久之，開發商不得不出走洛杉磯，尋找其他利潤更好的地區。

以犧牲洛杉磯部分商業為代價，籌集大量資金解決遊民問題，倘若奏效，還算有捨有得。不過請遊民住旅館的簡單治理辦法，或只能短時間看上去很美。疫情期間執行約兩年的門匙計畫，確實在一定程度上，減少街頭遊民數量。不過該計畫在資金枯竭被叫停後，許多遊民又再次重回街頭。洛杉磯縣遊民服務局資料顯示，當局仍在為6600名曾參與門匙計畫的遊民尋找新的永久住處。

既然貝斯的計畫與門匙計畫非常相似，其所能取得的效果，或許也是八九不離十。貝斯四年任內，倘若資金充足；街頭遊民可能的確會有所減少，也能成為貝斯的政績。可是洛杉磯的遊民問題，早已是慢性病；單純為他們找住房的做法，只能解一時之需。一旦資金不足，或貝斯任期結束，新政府無意繼續；這些遊民很可能會像門匙計畫一樣，重新回到街頭。如此這般，這1億元不是又打了水漂。

本報記者在走訪Skid Row發現，遊民當中不乏手腳健全的青壯年。他們放棄努力選擇躺平，背後原因很多。要讓他們的人生重回正軌，僅僅提供住房，肯定不夠。

遊民 洛杉磯 旅館

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