南加香港校友聯會 籌款18萬助學

歌星賈思樂（中）高舉左手帶領全體合唱《朋友》。（主辦單位提供）

南加州香港 校友會聯會暨獎學基金日前於洛杉磯市朋那凡丘酒店 (The Westin Bonaventure Hotel) 舉行「第26屆聖誕餐舞會」，香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯、副處長吳泳珊，以及法官周本立、前加州財務長江俊輝、洛縣教委會委員陳黎意芳、蒙特利公園市議員饒影凡等應邀出席，與近300香港校友共襄盛會，同慶佳節。當晚活動共募得逾 18萬美元。

將於年底卸任的會長施靜虹表示，感謝理事在後疫情期間全力支持，在未來一年，請理事支持新任會長韓維文，協助他繼續推動會務發展。

候任會長韓維文表示，感謝校友聯會歷任會長及理事建立了良好根基，他將全力以赴，協助獎學基金會籌募經費，嘉惠更多需要支持的學生攻讀大學。

經過26年努力，截至本年11月底，香港校友會聯會獎學基金結存總額為560 萬美元；他們一直扶掖香港及加州成績優秀，但經濟困難的學生在美國攻讀大學，透過獎學基金成功培育了 140位香港留學生及本地高中畢業生，共支付的獎學金總額超過210萬美元。

兩位獲獎學金的本地學生陳文豪及劉慧珊，以及五位來自香港的學生盤沁翹、陳芊泓、楊藝、鄭禧泓及林文俊分別上台報告個人畢業後工作近況或學習進程，並感謝校友聯會獎學基金的支持。 在楊藝與鄭禧泓共同以小提琴及中提琴伴奏中，其他學生獻唱了歌曲「去年聖誕節 」，並成功為獎學基金募得5萬美元。

當晚的娛樂節目由香港歌星賈思樂 (Luis Castro) 演唱眾多國粵英語經典金曲，為獎學基金帶來更多善款；聖誕餐舞會在一曲大合唱「朋友」後劃上圓滿的句號。