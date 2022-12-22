華資企業 贈洛杉磯兒童醫院抗疫機器人

洛杉磯華資物流企業負責人趙勝東（右）、王力明（左）向亞凱迪亞希望中心（Hope Center）負責人周萍（中）捐贈一台價值數萬元的防疫清潔機器人。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 華資物流企業2 Cube Global Inc.20日向亞凱迪亞希望中心（Hope Center）捐贈一台價值數萬元的防疫 清潔機器人，並通過該中心將防疫清潔機器人捐贈給洛杉磯兒童醫院，幫助該醫院持續抗疫，成為兒童醫院今年聖誕節最特別的禮物。

非盈利組織希望中心負責人周萍，代表洛杉磯兒童醫院接受2 Cube Global Inc.負責人趙勝東、王力明的捐贈。王力明表示，一直希望為洛杉磯和南加州 的防疫抗疫做一些力所能及的事情，但作為物流公司一直沒有發現適合的產品，所以當在進口貨物中發現這台防疫消毒機器人時，立即聯繫希望中心，並通過希望中心聯繫相關單位，希望該機器人能夠發揮最大作用。

周萍多年來通過其非盈利組織抛磚引玉，與洛杉磯許多華洋企業聯手幫助弱勢團體，包括在疫情期間多次組織為清寒家庭發放食物，幫助智障兒童和他們的家庭等。她表示，很高興更多的華人企業加入慈善行列，這種消毒殺菌機器人不僅可以用在醫院和老人中心，警局、學校和大型的公共場所也都適合，希望華人企業未來每年都可以做些慈善公益和捐贈活動。

趙勝東表示，雖然南加州的疫情比較兩年前已大大緩解，但由於病毒不斷變種以及冬天到來，防疫抗疫依然是持久戰，也因此未來他們還將有更多的捐贈，將消毒殺菌機器人用到最需要的地方。