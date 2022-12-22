我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

華資企業 贈洛杉磯兒童醫院抗疫機器人

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯華資物流企業負責人趙勝東（右）、王力明（左）向亞凱迪亞希望中心（Hope Center）負責人周萍（中）捐贈一台價值數萬元的防疫清潔機器人。（記者楊青/攝影）
洛杉磯華資物流企業負責人趙勝東（右）、王力明（左）向亞凱迪亞希望中心（Hope Center）負責人周萍（中）捐贈一台價值數萬元的防疫清潔機器人。（記者楊青/攝影）

洛杉磯華資物流企業2 Cube Global Inc.20日向亞凱迪亞希望中心（Hope Center）捐贈一台價值數萬元的防疫清潔機器人，並通過該中心將防疫清潔機器人捐贈給洛杉磯兒童醫院，幫助該醫院持續抗疫，成為兒童醫院今年聖誕節最特別的禮物。

非盈利組織希望中心負責人周萍，代表洛杉磯兒童醫院接受2 Cube Global Inc.負責人趙勝東、王力明的捐贈。王力明表示，一直希望為洛杉磯和南加州的防疫抗疫做一些力所能及的事情，但作為物流公司一直沒有發現適合的產品，所以當在進口貨物中發現這台防疫消毒機器人時，立即聯繫希望中心，並通過希望中心聯繫相關單位，希望該機器人能夠發揮最大作用。

周萍多年來通過其非盈利組織抛磚引玉，與洛杉磯許多華洋企業聯手幫助弱勢團體，包括在疫情期間多次組織為清寒家庭發放食物，幫助智障兒童和他們的家庭等。她表示，很高興更多的華人企業加入慈善行列，這種消毒殺菌機器人不僅可以用在醫院和老人中心，警局、學校和大型的公共場所也都適合，希望華人企業未來每年都可以做些慈善公益和捐贈活動。

趙勝東表示，雖然南加州的疫情比較兩年前已大大緩解，但由於病毒不斷變種以及冬天到來，防疫抗疫依然是持久戰，也因此未來他們還將有更多的捐贈，將消毒殺菌機器人用到最需要的地方。

洛杉磯 防疫 加州

上一則

克萊蒙市 嚴打10號公路旅館情色交易

下一則

南加香港校友聯會 籌款18萬助學

延伸閱讀

洛杉磯國際機場神秘區開放媒體參觀 讓人大開眼界

洛杉磯國際機場神秘區開放媒體參觀 讓人大開眼界
LAX國際航廈苦等美食久矣 新區終迎來這一美食

LAX國際航廈苦等美食久矣 新區終迎來這一美食
中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受

中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受
吳程遠就任聖蓋博市議員 將繼續聽取民意優化城市

吳程遠就任聖蓋博市議員 將繼續聽取民意優化城市
今年全美賣出最貴的10棟房 4棟在洛杉磯總售價4.359億

今年全美賣出最貴的10棟房 4棟在洛杉磯總售價4.359億
防疫遣返令暫維持 庇護申請者徬徨

防疫遣返令暫維持 庇護申請者徬徨

熱門新聞

ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

2022-12-20 16:41
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知