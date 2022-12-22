亞太裔不熟悉新市長 市府代表比例最低

2022 年 11 月 8 日洛杉磯市長候選人貝斯在選舉之夜派對上向她的支持者致謝。12 月 11 日在副總統賀錦麗主持下貝斯宣誓就任洛杉磯第 43 任市長。（美聯社）

亞美政聯 (CAUSE)、西裔爭取政治平等組織，和洛杉磯 城市聯盟及洛杉磯時報合作，12月19日公布了一項關於洛杉磯新市長和少數族裔相互關係狀況的民意調查，揭示了對種族關係、政治代表性和生活質量的看法；其中，亞太裔（APA）社區不熟悉新市長貝斯（Karen Bass），感覺亞太裔在市政府的代表最少；近四分之三的亞太裔支持採取各種措施改善種族關係。

雖然亞太裔社區不熟悉洛杉磯新市長貝斯，但相信在她的領導下，洛杉磯的大部分地區都會有所改善。雖然只有37% 的亞太裔對貝斯市長有好感，但也有1/3的亞太裔對她沒有意見，這一比例是其他任何群體的兩倍多（所有其他群體的比例約為15%）。這意味著需要市長貝斯向亞太裔社區做更多的推展工作。在貝斯市長開始任期之際，她有足夠的機會與亞太裔社區建立積極的關係。

儘管不大熟悉，但亞太裔社區認為，在貝斯市長的領導下，洛杉磯將在重要領域有所改善。與其他任何群體相比，亞太裔認為種族關係 (58%)、氣候和環境 (52%)、政府道德和腐敗 (51%) 以及整體生活質量 (59%) 將會得到改善。亞美政聯執行理事 Nancy Yap 表示：「這項民意調查顯示，在貝斯市長開始擔任洛杉磯市長期間，她有很多機會與亞美社區互動。鑑於大多數亞裔 對她有好感或沒有意見，我們期待與貝斯市長繼續合作，讓社區熟悉她的工作。」

不到一半的亞太裔感覺，亞裔在洛杉磯市府的代表性尚好(46%)，但也是所有類別中最低的兩位數。亞太裔(70%)還表明，增加市長任命的有色人種擔任市府高級職位，將是幫助改善洛杉磯市種族關係的有效方法。這可能是暗示貝斯市長與亞太裔合作的潛在方式。此外，大約2/3(67%)的亞太裔支持擴大洛杉磯市議會的規模。亞太裔社區對擴大市議會席位數量持開放態度，可能與他們感覺在市政廳未擁有足夠的代表性有關。

亞美政聯理事會主席胡澤群（Charlie Woo）表示：「雖然亞太裔民眾認為他們今天在洛杉磯市政廳的代表性不夠，但他們對新的解決方案持開放態度，例如增加市議會席位的數量。」「他們還知道，代表性可以透過任命高級領導角色得到擴大，例如任命值得信賴的社區領袖擔任關鍵角色，將會增加亞裔社區對貝斯市長的熟悉程度。」

在洛杉磯，少數族裔繼續感受到被歧視，包括非裔 (85%)、西裔 (81%) 和亞裔 (76%)。因此，有超過70%的亞太裔支持通過市政府和個人行動改善種族關係的各種措施。

亞太裔認為，洛杉磯市政府可以通過向專注於改善種族關係的社區組織提供資金 (77%)，並召集不同的城市領導人交流想法(77%)，從而有效改善洛杉磯的種族關係。他們還認為，投資於支持多元化小型企業的措施將產生影響。亞太裔(76%)還表明，與來自不同背景的人們對種族問題進行對話，將有助於改善洛杉磯的關係(82%)，並且相信了解其他種族的經歷也會有所幫助 (80%)。

關於多族裔全州民意調查系列始於2020年，亞美政聯發起了一項歷史性倡議，與洛杉磯時報合作，與西裔政治平等組織 (HOPE) ，和洛杉磯城市聯盟 (LAUL)合作進行。這項全州社區民意調查系列，提供了對加州 主要少數族裔社區相關數據的了解。該倡議的目標是將不同社區聚集在一起，進行一系列公共的、跨文化的對話，從而增加有色人種之間的理解和合作。本次民意調查在2022年12月進行，也是該系列中的第六次。