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LAX新區喜迎美食 滿足亞洲胃

記者張宏╱洛杉磯報導
在餐廳門口櫥窗裡展示多種口味的拉麵模型。（記者張宏／攝影）
在餐廳門口櫥窗裡展示多種口味的拉麵模型。（記者張宏／攝影）

苦等美食久矣的洛杉磯國際機場LAX）國際航廈終於迎來了它！

LAX耗資17億元打造的Tom Bradley國際航廈新區域WestGate的部分區域，在聖誕節假日正好派上用場，旅客不僅能享受更加現代便利的機場設施，同時對於亞洲胃來說，亞洲美食荒漠一般的國際航廈終於有了這一味日本料理，從此華人來LAX機場乘坐國際航班有了新動力。

影音來源：記者張宏

WestGate區域屬於LAX國際航廈的擴建區域，如今已大部分完工，預計今年夏天會大量開放使用。在新區域不僅擁有更加現代化的候機大廳，且也增加了不少美食體驗。以往在國際航廈亞裔旅客只能面對漢堡薯條興嘆，一邊思念湯湯水水的亞洲味道。如今在新的航廈區域終於引進一家著名的日本拉麵品牌、山頭火（Santouka）拉麵，山頭火拉麵屬於豚骨系拉麵，以熬製香濃的豬骨高湯見長。

在該餐廳門口櫥窗裡展示多種口味的拉麵模型，包括鹽味、味噌、辣味增、醬油等，還有一些在洛杉磯很少見到的口味。除了拉麵還有可直接帶走的日本壽司。相信很快每個來國際航廈搭飛機的亞洲旅客都會聚集在這裡，推薦大家品嚐它家最受歡迎的一道：豬骨為底，加入蔬菜、魚乾等多種材料，熬煮的鹽味湯頭拉麵。

除了日本拉麵，新區還引入漢堡王等多種美食，另還增加Sprinkles甜品販賣機。Sprinkles一直以杯子蛋糕著稱，對那些想品嚐洛杉磯當地甜品的旅客，販賣機的形式更加便捷，省去排隊煩惱。

Sprinkles甜品販賣機。（記者張宏／攝影）
Sprinkles甜品販賣機。（記者張宏／攝影）

臨近聖誕，機場大廳已聚集人潮。現場還有義工演唱聖誕歌曲，增加聖誕氣氛。一名來加州旅遊的旅客表示，她們一家人特別來迪士尼玩，這是他們第一次來LAX，雖然要走很多的路，但是覺得一切都很新，很有現代化機場的感覺。

洛杉磯國際機場（LAX）耗資17億打造的Tom Bradley國際航廈新區域We...
洛杉磯國際機場（LAX）耗資17億打造的Tom Bradley國際航廈新區域WestGate部分區域在聖誕節假日正好派上用場。（記者張宏／攝影）

洛杉磯國際機場 LAX 美食

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