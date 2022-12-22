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乘客借手機 警提醒司機恐破財

記者趙健／洛杉磯報導
近期興起一種專門針對「順風車」司機的騙局。（記者趙健/攝影）
近期興起一種專門針對「順風車」司機的騙局。（記者趙健/攝影）

洛杉磯市警局（LAPD）21日發佈警情通告，提醒「順風車」（rideshare）司機注意近期興起的一種騙局——乘客以向這些提供「順路搭乘」服務的司機「借用」手機為由，進入司機手機應用程序後，將司機銀行賬戶裡的錢盜走。

近日，洛杉磯警局接到兩起報案，分別位於華人聚集城市艾爾蒙地市（El Monte）和好萊塢地區，受害者均為接受「順路拼車」請求的司機，嫌疑人作案手法相似。據洛杉磯警局描述，嫌疑人在進入受害者的車輛後，便聲稱想要修改目的地，並要求借用司機的手機。而在拿到受害者的手機後，嫌疑人便會通過特殊手段進入手機裡的銀行應用程序，並非常快速地將錢轉出。操作完成後，嫌疑人會立即刪除司機的銀行應用程序，並且取消此次行程，然後將手機歸還給司機後下車逃離。洛杉磯警局表示，案件目前還在在調查中。

洛杉磯警察局提醒司機，為了最大程度的保護自己的信息和財務安全，遇到類似情況時，一定要始終保證自己對手機的控制。在乘客以任何藉口試圖借用手機時，一定要充分考慮陌生人的動機。

優步（Uber）司機Dan表示，自己不只一次遇到乘客問他借用手機，所幸目前並未遭遇此類騙局。他說：「有時候乘客會稱自己的手機沒電了，而借用我的手機打電話，甚至發簡訊和郵件，通常出於信任我都會直接借給他們。一條簡訊或者郵件的時間可能長達數分鐘，如果是騙子的話，那這麼長的時間，足夠他們完成任何操作了。想想確實非常可怕。」

手機 洛杉磯 警察

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