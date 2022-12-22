吳程遠、陳履正 就任聖蓋博市議員

吳程遠（左一）攜妻女張瓊文Sunny Chang，女兒吳岱凌（Daphne Wu），在周本立（右）帶領下，宣誓就任聖蓋博市議員。（受訪者提供）

聖蓋博 市（San Gabriel City）於12月20日舉行新任市議員就職典禮，包括新當選的吳程遠（John Wu）、陳履正（Eric Chan）在內的三名市議員、新科市府書記官和財務長當選人一起宣誓就職。

當選人在洛杉磯 高等法院法官周本立（Ed Chau）的監誓下，宣誓就任市議員。當晚上百位民眾到場觀禮祝賀。對這次選舉結果受到市民青睞，吳程遠在欣慰之餘，也表示會一步一腳印繼續聽取市民心聲，未來施政藍圖將持續以民意為依歸，透過穩固的民意基礎，以積極態度與市民共同推動城市優化發展。

吳程遠以中、英、粵、台語發表就職感言，除了感謝市民支持，也強調未來將致力於把聖蓋博市打造成一座讓大家引以為傲的城市。在市政推展上將著重於治安改善（Public Safety）、友善商業環境（Business Friendly）、合宜住宅計畫（Affordable Housing）、政府決策透明化（Transparency）、預算收支平衡（Balancing the budget）等目標，並誓言繼續扮演民眾與政府間橋梁的角色，強化人民對政府的信賴。

當日國會眾議員趙美心（Judy Chu）、加州參議員盧比歐（Susan Rubio）、眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）都派代表出席，蒙特利公園市、羅斯密市等多位市議員也都到場祝福。

吳程遠（左一）攜妻女張瓊文Sunny Chang（右），女兒吳岱凌（Daphne Wu）（中），出席聖蓋博市議員就職典禮。（受訪者提供）

香港出生的吳程遠成長於台灣，並曾居住在奧地利。1995年來美，2000年定居聖蓋博市至今。他畢業於洛杉磯州大，從事房地產 業20年，目前擔任美國房地產經紀協會(National Association of REALTORS(R) 、美國房地產商業學院 (Real Estate Business Institute) 認證課程專任講師。在擔任市議員之前，吳程遠服務華人社區多年，曾擔任華裔房地產專業協會會長、全美台灣同鄉聯誼會總會長、羅省至德三德主席等社團職務。

作為今年聖蓋博市議員選戰七名候選人之一，吳程遠最後以第一高票當選，成為三名當選人之一。這也是他繼2022年2月獲得指派，替補中途卸職的華裔市議員廖欽和之後，首次透過選舉擔任市議員。

陳履正20日晚宣誓就任聖蓋博市議員。（本報檔案照）

陳履正是第二代移民，父母分別來自香港和中國廣東台山市。陳履正在洛杉磯長大，並在聖蓋博市居住超過15年。他是會計和資產管理人，同時擔任聖蓋博水區（San Gabriel Water District）理事（board member）近十年。

陳履正表示，他未來四年的工作重點包括：提升城市治安水平、優化城市財政、將多元文化帶來聖蓋博市，建立更多休閒娛樂區域。他說，聖蓋博市原本是一個安靜祥和的城市，不過這幾年犯罪明顯增加，他就遭遇過盜竊，有小偷曾三次來他家試圖盜走汽車催化轉換器。他認為聖市需要加強治安。

陳履正認為，雖然聖市目前很繁華，有很多知名的中餐廳，但文化元素過於單一，需要更多元的餐廳、商鋪進駐，同時需要配套設施例如充裕的停車位等。