巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

最大潮汐將超過7呎，可能導致海灘停車場和周圍路段發生洪水。（KTLA5）

氣象局表示，南加橙縣 海岸（Orange County）地區本周受到大型海浪 「國王潮汐」（King Tide）的襲擊，最大潮汐將超過七呎，可能導致海灘停車場和周圍一些路段發生洪水 ，當局正在幫助居民為抗洪做準備。

南加橙縣海岸本周受到大型海浪 「國王潮汐」襲擊。（KTLA5）

據國家氣象局（National Weather Service）稱，橙縣海岸地區12月21日（周三）出現比平均水平更大的海浪，23日和24日最大潮汐將超過七呎，海浪將在上午8到9時之間達到最高點。

預計巨大海浪將影響橙縣海岸的幾個地區，包括新港灘市（Newport Beach）的巴爾博亞半島（Balboa Peninsula）、日落海灘（Sunset Beach）、拉古那灘（Laguna Beach）等。

南加州「國王潮汐」襲擊具體時間表格。（數據來源：美國國家氣象局；製表：記者邵敏）

本周南加州「國王潮汐」襲擊的具體時間如下：12月22日早上7時25分，最高潮汐（High tide）6.8 呎，下午2時47分低潮（Low tide）1.5呎；23日上午8時08分，漲潮7.0呎，下午3時33分低潮1.8呎；24日上午8時54分漲潮7.0呎，下午4時2分低潮1.8 呎；25日上午9時42分漲潮6.7呎，下午5時08分低潮1.5呎。

氣象局表示，「國王潮汐」可能會導致低窪海灘停車場、以及海灘附近的木板路發生輕微淹水。據Patch.com報導，海豹灘（Seal Beach）的官員正在幫助當地居民為可能發生的洪水做準備。