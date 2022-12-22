我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

巨大海浪本周來襲 橙縣海岸地區防洪災

記者邵敏／橙縣報導
最大潮汐將超過7呎，可能導致海灘停車場和周圍路段發生洪水。（KTLA5）
最大潮汐將超過7呎，可能導致海灘停車場和周圍路段發生洪水。（KTLA5）

氣象局表示，南加橙縣海岸（Orange County）地區本周受到大型海浪 「國王潮汐」（King Tide）的襲擊，最大潮汐將超過七呎，可能導致海灘停車場和周圍一些路段發生洪水，當局正在幫助居民為抗洪做準備。

南加橙縣海岸本周受到大型海浪 「國王潮汐」襲擊。（KTLA5）
南加橙縣海岸本周受到大型海浪 「國王潮汐」襲擊。（KTLA5）

據國家氣象局（National Weather Service）稱，橙縣海岸地區12月21日（周三）出現比平均水平更大的海浪，23日和24日最大潮汐將超過七呎，海浪將在上午8到9時之間達到最高點。

預計巨大海浪將影響橙縣海岸的幾個地區，包括新港灘市（Newport Beach）的巴爾博亞半島（Balboa Peninsula）、日落海灘（Sunset Beach）、拉古那灘（Laguna Beach）等。

南加州「國王潮汐」襲擊具體時間表格。（數據來源：美國國家氣象局；製表：記者邵敏）
南加州「國王潮汐」襲擊具體時間表格。（數據來源：美國國家氣象局；製表：記者邵敏）

本周南加州「國王潮汐」襲擊的具體時間如下：12月22日早上7時25分，最高潮汐（High tide）6.8 呎，下午2時47分低潮（Low tide）1.5呎；23日上午8時08分，漲潮7.0呎，下午3時33分低潮1.8呎；24日上午8時54分漲潮7.0呎，下午4時2分低潮1.8 呎；25日上午9時42分漲潮6.7呎，下午5時08分低潮1.5呎。

氣象局表示，「國王潮汐」可能會導致低窪海灘停車場、以及海灘附近的木板路發生輕微淹水。據Patch.com報導，海豹灘（Seal Beach）的官員正在幫助當地居民為可能發生的洪水做準備。

橙縣 洪水 南加

上一則

好康報您知／心安超市（Zion Market)

下一則

Walmart年底前全美23城市提供無人機送貨

延伸閱讀

相較全美 11月加州房市銷售下滑更嚴重

相較全美 11月加州房市銷售下滑更嚴重
白俄羅斯新動作 和烏克蘭俄羅斯接壤地區暫停進入

白俄羅斯新動作 和烏克蘭俄羅斯接壤地區暫停進入
南加橙縣三車相撞 法拉利肢解釀1死1傷

南加橙縣三車相撞 法拉利肢解釀1死1傷
GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身
橙縣華商會獎學金 即起申請

橙縣華商會獎學金 即起申請
橙縣性虐待狂判終身監禁 色膽包天在GPS監控期姦殺四女

橙縣性虐待狂判終身監禁 色膽包天在GPS監控期姦殺四女

熱門新聞

ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

2022-12-20 16:41
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知