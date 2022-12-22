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克萊蒙市 嚴打10號公路旅館情色交易

記者啟鉻／克萊蒙報導
克萊蒙市擬對汽車旅店非法活動，嚴格打擊管理。（克萊蒙警局官網）
克萊蒙市擬對汽車旅店非法活動，嚴格打擊管理。（克萊蒙警局官網）

南加克萊蒙市（Claremont ）擬強化10號公路沿線旅館非法活動打擊和管理政策，使旅館營運更規範化。

在克市市區10號公路沿線有三家汽車旅館（motel），近來這些旅館成為非法活動頻發地點。日前有當地居民表示，希望市府及執法單位，對這裡及相關地區嚴格執法，使汽車旅館運營更加規範。在月前一次市議會上，居民發言談及對市區案件增加擔憂，並詢問為什麼對汽車旅館規範條例已經制定一年多，卻沒有堅持執行。

居民格梅茲表示，他住在非法活動多發的市區南部，認為這裡治安問題被市府忽視。

克萊蒙市區有五家酒店及汽車旅館，居民投訴最多的是其中三家汽車旅館，即Knights Inn、Claremont Lodge以及Motel 6等。這裡頻發非法活動，包括非法情色交易。據市府官員說，這裡的非法情色交易已經持續有十年，且近年來日趨惡化。

據警方說，2020年9月至2022年9月，警方接到報警電話，僅在Motel 6就有1619次報警，包括警員到現場搜查。在此期間，警方共計在三個汽車旅館接到2852次報警，拘捕嫌犯238人。2022年1月，警方在汽車旅館突擊情色交易及釣魚執法，多人遭拘捕。11月，警方舉行打擊非法情色交易活動，這次是警方臥底執法，共計拘捕涉及情色交易嫌犯15人。

克市警局局長菲特（Aaron Fate）11月間於一次社區會議上，談及警方打擊非法情色交易所遇到的挑戰。他表示，自2023年1月開始，由州長紐森簽署的州參議會提出法案SB357，將使以往認為非法的情色交易，即所謂「流鶯」，在加州成為合法化。菲特說，警方常常通過打擊非法情色交易，追查人口販賣犯罪。

該市社區開發局擬制定一項政策，要求汽車旅館自願允許市執法人員檢查。目前政策是，在未經業者同意，或未有搜查令前提下，執法人員要想進入旅館房間等私人空間搜查屬違法辦案。

旅館 汽車 加州

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