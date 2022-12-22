我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

兒童退燒藥搶光 大零售商限購

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
在CVS和Walgreens的官網上，兒童退燒藥均顯示「缺貨」狀態。（Walgreens官網）
在CVS和Walgreens的官網上，兒童退燒藥均顯示「缺貨」狀態。（Walgreens官網）

隨著流感季節的到來，兒童退燒藥品急缺，美國最大的兩家連鎖藥店CVS和Walgreens宣布，將限制兒童退燒藥的購買。

CVS限制購物者在店內和網上限購兩件兒童退燒藥品，Walgreens則將對網上訂單限購六件，不對店內購買設置限制。 Walmart暫時沒有設置任何購買限制，Kroger則表示，要求購物者限制購買兩種兒童退燒止痛藥產品。 Rite Aid未限購。

Walgreens在一封電子郵件中表示，由於需求增加和供應商面臨各種挑戰，非處方兒科退燒產品在全國受到限制，但沒有提供有關供應商挑戰的更多細節。

自去年10月以來，隨著呼吸道病毒傳播，在美國和加拿大很難買到含有「對乙酰氨基酚」（acetaminophen）和「布洛芬」（ibuprofen）的兒科藥物，它們可以緩解疼痛和退燒。 呼吸道合胞病毒 (RSV) 和流感的住院率已達到近年來的最高水平。 這些藥物不能殺死病毒，但可以緩解症狀。

根據聯邦疾病防治中心數據，截至12月10日，2022年因流感住院的美國兒童數量，超過2009年以來的任何一年。 RSV住院人數是自2018年該機構開始追蹤以來的最高水平。

10月7日，加拿大衛生當局在網上發布通知提醒公眾，由於需求量大，這兩種藥物的兒童配方受到限制。 加拿大衛生部在一份聲明中說：在夏季的幾個月裡，對這些產品的需求空前高漲，而供應卻跟不上。

代表藥品生產公司的美國消費者保健產品協會表示，藥品短缺「是近期需求快速增長的直接結果，這是由兒科呼吸道疾病病例（包括流感、新冠和呼吸道合胞病毒）激增引起的」。

目前，在CVS和Walgreens的官網上，兒童退燒藥均顯示「缺貨」狀態，在亞馬遜網站上也沒貨可買。此前CVS和Walgreens發言人均表示，公司正與製造商合作確保持續供應藥物。亞馬遜發言人表示，公司正努力讓售罄的商品恢復庫存。此外，由於中國新冠病例激增，許多在美華人紛紛前往各大零售商搶購退燒藥品，也加劇了該類貨品的庫存緊缺。

流感 加拿大 亞馬遜

上一則

吳程遠、陳履正 就任聖蓋博市議員

下一則

羅省中華會館 四大首長換新人

延伸閱讀

中國布洛芬產量世界第一 缺退燒藥短期仍難解

中國布洛芬產量世界第一 缺退燒藥短期仍難解
有症狀但快篩陰 醫師：待在家

有症狀但快篩陰 醫師：待在家
流感飆5年新高 紐約加開50檢測站

流感飆5年新高 紐約加開50檢測站
中國成人瘋買兒童退燒藥 醫師籲「高抬貴手」反被嗆

中國成人瘋買兒童退燒藥 醫師籲「高抬貴手」反被嗆
疫情升高 北京藥荒 南加親友緊急跨國求助

疫情升高 北京藥荒 南加親友緊急跨國求助
疫下溫情故事…布洛芬分你1板

疫下溫情故事…布洛芬分你1板

熱門新聞

ULA稅法將上路，房產經紀及富人紛紛加快買賣交易避稅。（unsplash截圖）

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

2022-12-19 02:20
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

洛杉磯華僑飛機上用衛生間被拒 空乘「雙標」還威脅

2022-12-18 20:05
房產公司Flyhomes發布了一份看房熱度榜單，列出了2022年最受購房者青睞的南加地區。（圖源Pixabay）

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

2022-12-20 16:41
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知