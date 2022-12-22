兒童退燒藥搶光 大零售商限購

在CVS和Walgreens的官網上，兒童退燒藥均顯示「缺貨」狀態。（Walgreens官網）

隨著流感 季節的到來，兒童退燒藥品急缺，美國最大的兩家連鎖藥店CVS和Walgreens宣布，將限制兒童退燒藥的購買。

CVS限制購物者在店內和網上限購兩件兒童退燒藥品，Walgreens則將對網上訂單限購六件，不對店內購買設置限制。 Walmart暫時沒有設置任何購買限制，Kroger則表示，要求購物者限制購買兩種兒童退燒止痛藥產品。 Rite Aid未限購。

Walgreens在一封電子郵件中表示，由於需求增加和供應商面臨各種挑戰，非處方兒科退燒產品在全國受到限制，但沒有提供有關供應商挑戰的更多細節。

自去年10月以來，隨著呼吸道病毒傳播，在美國和加拿大 很難買到含有「對乙酰氨基酚」（acetaminophen）和「布洛芬」（ibuprofen）的兒科藥物，它們可以緩解疼痛和退燒。 呼吸道合胞病毒 (RSV) 和流感的住院率已達到近年來的最高水平。 這些藥物不能殺死病毒，但可以緩解症狀。

根據聯邦疾病防治中心數據，截至12月10日，2022年因流感住院的美國兒童數量，超過2009年以來的任何一年。 RSV住院人數是自2018年該機構開始追蹤以來的最高水平。

10月7日，加拿大衛生當局在網上發布通知提醒公眾，由於需求量大，這兩種藥物的兒童配方受到限制。 加拿大衛生部在一份聲明中說：在夏季的幾個月裡，對這些產品的需求空前高漲，而供應卻跟不上。

代表藥品生產公司的美國消費者保健產品協會表示，藥品短缺「是近期需求快速增長的直接結果，這是由兒科呼吸道疾病病例（包括流感、新冠和呼吸道合胞病毒）激增引起的」。

目前，在CVS和Walgreens的官網上，兒童退燒藥均顯示「缺貨」狀態，在亞馬遜 網站上也沒貨可買。此前CVS和Walgreens發言人均表示，公司正與製造商合作確保持續供應藥物。亞馬遜發言人表示，公司正努力讓售罄的商品恢復庫存。此外，由於中國新冠病例激增，許多在美華人紛紛前往各大零售商搶購退燒藥品，也加劇了該類貨品的庫存緊缺。