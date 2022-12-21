山景城學區教委 吳孟臻連任就職

連任成功的山景城學區教委吳孟臻（中）宣誓就職，加州財務長馬世雲（左）和州眾議員方樹強頒贈賀狀。（吳孟臻提供）

山景城學區 (Mountain View S.D.)教委會近日舉行就職儀式，連任成功的華裔教委吳孟臻(Cindy Wu) 在加州 財務長馬世雲(Fiona Ma)主持下，宣誓開始她的第二個任期。其他兩位教委Adam Carranza和Veronica Sifuentes也宣誓進入新任期。

吳孟臻說，「再次當選十分榮幸，我很自豪能為社區發聲，感謝社區的信任，並期待與教委會的同事們合作，繼續為學區帶來多樣性、包容性和公平性，並使山景城成為聖蓋博谷最好的學區之一。」吳孟臻在艾爾蒙地（El Monte）市已生活了30年，小學六年級時作為英語學習者來到美國。她熱愛教育，並且被評為洛杉磯縣年度教育女性。

馬世雲說，吳孟臻是第一位當選為山景城教育委員會成員的亞太裔，也是社區的傑出領袖。

山景城學區教育總監 Raymond Andry博士說，三位教委連任成功也是眾望所歸，未來四年內繼續在學區的政策演變和執行中發揮重要作用，他們將確保實現學區願景，對每個學生負責，使他們成為終身學習者、問題解決者、批判性思考者、有效溝通者，以及為他們的學校做出積極貢獻。我們將共同履行使命，激勵每個學生每天都取得成功。

加州參議員Susan Rubio、眾議員方樹強（Mike Fong）、亞凱迪亞市長鄭博仁（Paul Chang）、蒙特利公園市前市長暨現任市議員饒影凡（Yvonne Yiu），以及洛杉磯縣估值官潘杰夫（Jeff Prang）委託代表們，向三位再次當選的教委致贈賀狀和證書。