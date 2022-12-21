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洛縣反貪 求諸於民提供線索

編譯組／綜合報導
前洛縣政委員湯瑪斯因賄賂案遭起訴後，洛縣聘雇調查公司，調查與該縣簽訂的所有承包合約。（美聯社）
前洛縣政委員湯瑪斯因賄賂案遭起訴後，洛縣聘雇調查公司，調查與該縣簽訂的所有承包合約。（美聯社）

洛杉磯時報報導，洛杉磯縣聘請的一家律師事務所日前推出網站，要求那些掌握涉嫌貪污、賄賂、浪費和詐欺信息的縣府員工和民眾，匿名分享他們所掌握的訊息。

此舉是洛縣對其承包合約進行長期調查和審計的首批公開進展之一，該調查於2021年10月獲得批准。此前洛縣政委員湯馬斯（Mark Ridley-Thomas）因賄賂案受聯邦起訴，隨後被停職。

洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）在聲明中表示，身為負責任的納稅人資金監管者，「我們不能容忍任何無視責任或損害公眾對地方政府信任的行為。」

檢察官指控湯馬斯在2008年至2020年擔任縣政委員期間，向南加大提供數百萬元利潤豐厚的合同，以換取他兒子進入該校全額學費和教職。湯馬斯對此並不認罪。

湯馬斯和南加大前任院長被起訴幾天後，洛縣政委員會批准對洛縣合同的調查和審查，希望提供透明的問責制度。

直至上周，在鼓勵公眾舉報涉嫌腐敗的同時，洛縣宣布其聘請調查的兩家公司，Covington & Burling和FTI Consulting，已完成對員工面談，收集價值約800億元，2萬3000多份合同的訊息。

根據洛縣行政長官辦公室發布的新聞稿，外部調查人員計畫審查該縣在湯馬斯擔任縣政委員期間簽訂的相關合同，進一步確認哪些合同需更深入的審計。

被問及如何選擇調查公司，縣政委員蘇麗絲（Solis）發言人奧爾特加（Kimberly Ortega）表示，洛縣法律辦公室推薦擁有聯邦調查經驗、熟悉檢察機關並獨立於縣、大學之外的公司。

洛縣拒絕公布他們與調查公司制定的協議，也不願透露迄今支付兩家公司的金額。

洛縣資深律師岡薩雷斯（Jason Gonzalez）告訴洛杉磯時報，預計這項調查將於2023年中結束。

過去十年中，地方政府因一系列腐敗醜聞受到衝擊，信任度受損。該縣首席執行長達文波特（Fesia Davenport）近期注意到開發商Arman Gabaee增加的成本。他以價值1億2500萬元合同，將房產租給洛縣，承認每月以1000元價格向一名洛縣房地產官員行賄，以幫助他在競標中獲得優勢。

達文波特在12月7日的一份文件中告訴聯邦法院，由於Gabaee，該縣以「高於市場價格簽訂租約，導致洛縣資金浪費，現在必須支付數千萬元，才能解決這些受污染的合約。」

洛縣 南加大 洛杉磯

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