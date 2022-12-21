亞裔小姐選美 300人報名參賽 優勝者出列
第34屆世界亞裔小姐全球總決賽暨第四屆洛杉磯亞洲電影節金鑽獎頒獎晚宴日前舉行，今年獲得亞裔小姐冠亞季軍的分別是18號Selina Dai、9號 Belle Bao，和15號Yutong Zhang。
美國國際商會主席和世界亞裔小姐選美大賽、洛杉磯亞洲電影節主席Holmes Stoner表示，美麗是多種多樣的，亞裔小姐不僅僅是華人，每年都在擴展到亞洲不同的國家和地區。有些人雖然看起來不是傳統亞裔的長相，但她們的確是亞裔。今年參賽佳麗年齡從18到25歲，來自不同的國家和地區，一共有超過300人報名參賽。經過評委針對外形、內在、反應和談吐等多方面評估，選出最能代表亞裔的年度亞裔小姐。
佳麗們經過休閒服裝展示、泳裝秀、才藝展示、機智問答和晚裝秀五個比賽項目的激烈角逐，經過11名評委的嚴格現場打分，最終按照得分高低順序和各專項方面的表現選出得獎者。亞裔小姐冠軍Selina Dai還獲得最佳人氣獎，季軍Yutong Zhang也獲得最具才智亞裔小姐。
活動協辦方也是總導演的沈萍表示，這次比賽包括線上和線下海選，且除了洛杉磯，也增加西雅圖、拉斯維加斯等分賽區，每個賽區具有多樣性選擇，更多的表現形式來展現亞裔各族裔女性之美。
在電影節部分今年的特點是參選的故事片和長片顯著增加，來自各國特別是亞洲國家的學生導演、青年導演成為主力軍。
上一則
防仇恨犯罪 應多溝通傳播真相
下一則
FB留言