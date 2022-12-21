亞裔小姐選美 300人報名參賽 優勝者出列

第34屆世界亞裔小姐全球總決賽暨第4屆洛杉磯亞洲電影節金鑽獎頒獎晚宴日前舉行。（記者張宏／攝影）

第34屆世界亞裔 小姐全球總決賽暨第四屆洛杉磯亞洲電影 節金鑽獎頒獎晚宴日前舉行，今年獲得亞裔小姐冠亞季軍的分別是18號Selina Dai、9號 Belle Bao，和15號Yutong Zhang。

美國國際商會主席和世界亞裔小姐選美大賽、洛杉磯亞洲電影節主席Holmes Stoner表示，美麗是多種多樣的，亞裔小姐不僅僅是華人，每年都在擴展到亞洲不同的國家和地區。有些人雖然看起來不是傳統亞裔的長相，但她們的確是亞裔。今年參賽佳麗年齡從18到25歲，來自不同的國家和地區，一共有超過300人報名參賽。經過評委針對外形、內在、反應和談吐等多方面評估，選出最能代表亞裔的年度亞裔小姐。

佳麗們經過休閒服裝展示、泳裝秀、才藝展示、機智問答和晚裝秀五個比賽項目的激烈角逐，經過11名評委的嚴格現場打分，最終按照得分高低順序和各專項方面的表現選出得獎者。亞裔小姐冠軍Selina Dai還獲得最佳人氣獎，季軍Yutong Zhang也獲得最具才智亞裔小姐。

活動協辦方也是總導演 的沈萍表示，這次比賽包括線上和線下海選，且除了洛杉磯，也增加西雅圖、拉斯維加斯等分賽區，每個賽區具有多樣性選擇，更多的表現形式來展現亞裔各族裔女性之美。