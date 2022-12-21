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洛城新語／是什麼讓藥店貨架空空如也？

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南加華人區各大超市和藥房近日遭遇了不同程度「藥荒」，很多非處方藥被搶購一空，網路銷售渠道也嚴重缺貨。造成這一現象的原因大致可分為驟然飆升的需求、不樂觀的供應情況以及對藥品未來需求預期帶來的「恐慌」。

11月美國零售商的感冒類藥物營業收入同比大漲35%，咽喉噴霧劑和潤喉糖的銷售額更是大漲56%，該類藥品的銷售熱情在近期的提升顯而易見。甚至不用依靠數據，光是超市和藥房裡空空如也的貨架早已足夠說明問題。特別是那些緩解兒童感冒症狀的熱門藥物，更是一盒難求。

流行病本身大幅提升了「藥物剛需」堪稱首要原因。新冠病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）的影響，多發的流行病讓人們對此類藥物的需求大增。尤其對於照看生病患兒的家長來說，讓他們保持耐心等藥更是不現實。這也就讓這些家長們被迫四處「掃貨」，搶藥熱潮自然也就此擴散開來。

除了流行病患者家庭直接造成的用需求上升，藥物短缺的消息也引發一些並未染病的家庭開始提前儲備額外的藥物。在美國部分地區，過去的一個月裡，與咳嗽、感冒、流感和鼻塞有關的藥物銷售額直接翻了一倍。在一些藥物供應受限的地區，銷售額也硬生生地被拉漲30%。

另外，從供應角度來看，生產供應鏈上的吃緊，也是造成「短期藥荒」的一個因素。據最近的一項研究統計，全球84%的乙醯胺酚（Acetaminophen，泰諾的主要成分）供應來自中國和印度，其中中國占總量的近三分之二；布洛芬（Ipuprofen）的供應也同樣主要來自中國，占全球產能的三分之一。同時，泰諾和美林的母公司強生(Johnson & Johnson)在中國上海、北京和廣州等城市都設有製藥工廠。受中國之前嚴格的防疫政策影響，這些工廠產能一直受限。即使最近管控幾乎放開，但工人陸續新冠陽性，也在一定程度上影響工廠產能。此外，運輸問題也可能導致藥物短缺，國際航運還未恢復至疫情前水平。

不過儘管如此，有製藥公司表示，藥物供應沒有問題，存貨充足，只是需要時間送到各大超市和藥店。

人們在做決定的時候，或多或少但都無可避免地受周圍環境的影響。在囤藥這件事上也是一樣。近期廣受指責和爭議的超市藥品代購行為，實際上也正是利益驅使在「藥物剛需」和「恐慌囤貨」下的產物。當然不難推測，隨著時間變化，流感季慢慢結束，供應產能的恢復，一切終將逐漸會到正軌。

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