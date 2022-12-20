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遊民轉移室內計畫 洛杉磯市長貝斯：20日啟動

編譯組／綜合報導
洛杉磯市長貝斯上任後，積極解決無家可歸者問題。（NBC）
洛杉磯市長貝斯上任後，積極解決無家可歸者問題。（NBC）

洛杉磯時報報導，甫上任的洛杉磯市首位女市長貝斯（Karen Bass）18日在NBC電視台「與媒體見面」（Meet The Press）節目中表示，20日開始啟動「內部安全」（Inside Safe）計畫，將住在街道上、帳篷中的無家可歸者，轉移至酒店和汽車旅館。

貝斯說，這項計畫是讓「人們自行行動」，不會涉及「清掃」，後者的這項說法經常被活動人士用來描述城市清理無家可歸者營地的貶義詞。

貝斯說「這不是威脅人們，也不是開罰單或監禁他們」。

當天節目上，貝斯說明該計畫是針對洛市一些比較大的遊民營地，將透過酒店改建或租賃一些建築物達到轉移遊民到這些建築物的目的。

她還表示，將遊民從營地轉移至市內建築物的第一個階段的工作，花費「不到一億元」，但並未再進一步詳細說明細節。

貝斯在競選期間承諾，上任後將急迫的解決無家可歸者危機，該市約有四萬名無家可歸者。她此前曾說，上任第一年，將可轉移約1萬7000名無家可歸者至室內。

貝斯在12日宣布對無家可歸者危機為緊急狀態（state of emergency），此聲明賦予其額外權利，可在不經過競爭性招標程序或市議會投票的情況下，花錢購買設施和服務。

她還於16日發布一項全面指令，要求所有負責處理合宜住宅和庇護所申請的部門，60天內需完成所有審查。市府官員稱，此類審查通常需六至九個月。

負擔得起住房和無家可歸者服務提供商，對貝斯的行動表示肯定，但也警告，這些政策如何實施還有待觀察。

被問到在四年任期結束時，能解決多少無家可歸者問題？貝斯說「一個公平的判斷方法是，即使沒有消除，無家可歸者營地也應大大減少」。她說，「洛市應該以更快速度建造住房。這裡不該有四萬名無家可歸者，這是肯定的。」

遊民 洛杉磯 緊急狀態

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