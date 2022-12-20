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蒙特利公園市餐館 名流山莊失火

記者劉子為╱蒙特利公園報導
發生火災的蒙特利公園市餐館「名流山莊」，是華人很喜歡的港式飲茶酒店。（記者劉子為╱攝影）
發生火災的蒙特利公園市餐館「名流山莊」，是華人很喜歡的港式飲茶酒店。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市19日（周一）上午8點多，一家知名的中餐館發生火災。由於火勢很大，鄰近城市的消防隊員也前來支援蒙市消防局，前後花了45分鐘才滅火，一名消防員並在滅火過程中受輕傷。蒙市由於華人人口極多，過去有「小台北」之稱。

視頻來源：劉子為製作

洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）當天上午8點40分接到火災報警，很快趕到現場。根據調查，這場大火被宣布為二級火災。根據KTLA5，火災被認為起源於廚房，並逐步擴散。但這項說法並未獲消防局證實。

火災發生的餐館叫做「名流山莊」，是華人很喜歡的港式飲茶酒店。住在附近的居民表示，早上9點聽到警報聲後出來查看，發現餐館的屋頂冒出巨大的火焰及濃煙。

餐廳負責人表示，起火的時間在餐廳營業前，所以無人員受傷。他透露失火原因仍在調查中。

火災被撲滅後，現場留下灰燼和滅火後的泡沫。灰燼主要出現在餐廳的後廚，餐廳內的桌椅並未被燃燒。

火災發生後，來自聖蓋博（San Gabriel）、蒙地貝婁（Montebello）、阿罕布（Alhambra）等城市的消防隊員，和洛杉磯縣消防隊都前來協助滅火。一名消防員在滅火過程中遭受輕傷，已送醫治療。

餐廳大廳的桌椅並未被殃及。（記者劉子為╱攝影）
餐廳大廳的桌椅並未被殃及。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯 華人 聖蓋博

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