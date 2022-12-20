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加州太陽能板用戶獎勵 擬降低

編譯組╱綜合報導
加州長期以來，一直是全國領先採用屋頂太陽能板的州，目前已有超過150萬戶加州家庭與其他建築物安裝。(美聯社)
加州長期以來，一直是全國領先採用屋頂太陽能板的州，目前已有超過150萬戶加州家庭與其他建築物安裝。(美聯社)

加州公用事業監管機構15日通過，對加州蓬勃發展的屋頂太陽能板市場進行重大改革，表示將更可平均分攤能源成本，並有助於減少在夜間對化石燃料的依賴。

加州長期以來，一直是全國領先採用屋頂太陽能板的州，目前已有超過150萬戶加州家庭與其他建築物安裝。根據計畫，安裝太陽能板者，可透過分享不需要的多餘太陽能來獲得電力公司報酬，付款相當大方，以至於部分太陽能家庭僅需支付極少電費。

不過，此一政策引發批評，指出屋頂太陽能板用戶未支付使用電網應有份額，當太陽下山，許多人仍仰賴電網供電。此外，電費還包括輸電設備與野火防禦措施，監管機構批准公用事業可自客戶收回部分費用。

加州公用業事業委員會已一致批准，減少出售多餘電力的總費用。也修改電價，以鼓勵民眾在太陽面板旁邊建造家庭電力存儲系統，如此就可在夜晚利用存儲電力，或將其反饋回電網，兩種方式皆有助於減少系統對化石燃料的依賴。

儘管太陽能在白天提供加州大量電力，但化石燃料主要在傍晚與夜間提供電力，有時候，加州太陽能量超過白天的使用量。委員會指出，現有太陽能屋頂系統可產生約1萬2000兆瓦電力，幾乎是加州最後一座核電站產生電力的六倍。

但是，電池儲存尚未普及。據估計，加州每年安裝太陽能電池板的15萬戶家庭中，約有16-20%添加電池存儲系統。

加州致力於擺脫對石油與天然氣的依賴。空氣監管機構也於15日通過，加州必須將太陽能與風力發電量增加四倍，才能於2045年之前實現碳中和。

太陽能板用戶政策提案包括一個過渡期，為未來五年內安裝面板與存儲系統者提供額外獎勵。低收入公用事業客戶與若是社區居民，將可獲得雙倍貸款安裝家庭系統。但儘管如此，部分太陽能倡導人士認為，安裝太陽能價格對部分家庭來說仍太貴。

公用事業委員會所屬消費者權益保護組織「公共倡導辦公室」(Public Advocates Office)指出，委員會估計，提案仍將為住宅太陽能客戶每月節省約100元帳單，若他們安裝儲能系統，則每月可省136元。辦公室主任貝克(Matt Baker)表示，白天的清潔能源使用必須延長至夜晚，是邁向清潔能源的下一步，改善整體生活品質。

加州 低收入 石油

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