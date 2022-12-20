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過渡性幼稚園教育 明秋起擴大實施

編譯組╱綜合報導
從2023年秋季新學年起，加州部分年滿四歲的兒童可以就讀免費過渡性幼稚園。（美聯社）
從2023年秋季新學年起，加州部分年滿四歲的兒童可以就讀免費過渡性幼稚園。（美聯社）

鑑於新冠疫情對學生的學習造成影響，現在可能是為加州兒童擴大免費早期教育的適當時機。

湯姆斯凱利小學（Thomas Kelly Elementary School）過渡性幼稚園（transitional kindergarten）教師佛特麥爾（Shannon Faltermier）表示，她每日都在她的教室裡看到這種需求，這些在新冠疫情期間長大的四歲幼童的學習表現，似乎落後於她在疫情發生前所教的學生。

在佛特麥爾的23名學生中，只有兩名在就讀幼稚園之前曾上過學前班。由於這些幼童的社交經驗較少，缺乏社交能力，因此她必須放慢教學速度，教孩子們如何提問，或如何使用洗手間。

佛特麥爾說：「孩子們需要認識字母，學會發音，學會如何拿鉛筆。同樣重要的是，他們需要具備學習所需要的社交能力。」

明年秋季起，透過階段性擴大加州過渡性幼稚園的計畫，加州數以萬計的四歲兒童將有機會就讀公立學校。到2025年秋季，加州所有年滿四歲的兒童都將有資格參加這個計畫。這項改變不但能為兒童上小學做好準備，也能讓家長減少托兒支出。

這項耗資27億元的幼稚園教育擴大計畫於2021年由加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署成為法律，實際上為小學增加了一個年級。學校現在正在準備教學空間，和制定招聘合格教師的計畫。

目前，加州年滿五歲的兒童可以就讀州政府資助的幼稚園。從下個學年起，入學資格將擴大到在9月2日到4月2日之間出生的兒童，2024年學年會有另一批9月2日到4月2日之間出生的兒童符合入學資格，然後在2025年全面實現過渡性幼稚園教育。

起草擴大過渡性幼稚園法案的加州眾議員麥卡提（Kevin McCarty）表示，對於負擔不起讓子女上學前班的家庭來說，這是一項巨大的勝利。

麥卡提說：「我們雖然有州政府資助的學前班，但定有收入門檻，居民可能因為收入超過門檻，子女無法就讀免費學前班，但又因為收入太低無法支付每月2000元的私立學前班學費。現在，我們有一個免費過渡性幼稚園計畫提供給家長，而且，只要支付少許費用，還可以使用課後托兒服務。」

對家長而言，這項計畫不僅能為他們節省可觀的托兒費用，還能讓子女提早上學。

佛特麥爾擔任湯姆斯凱利小學過渡性幼稚園教師已有11年。近年來，這個學區提供過渡性幼稚園的學校增加了一倍，現在有21所學校設有過渡性幼稚園，7個是全日制，14是半日制，學生總人數為435人。

加州 疫情 教育

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