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洛城新語／面對強烈責難 梁家訓能撐多久

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洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de León）因有華裔血統被南加華人所熟知，他的父親是華裔。即使不關心政治的華人，如今也聽過他。只因10月初他與另外幾名高官牽涉種族歧視的錄音洩出，震撼整個南加州。如今距離該醜聞曝光已經兩月有餘，面對陣陣抗議浪潮，他仍堅持不辭職，兩個月間他與抗議者的衝突不斷升級，甚至大打出手，實在有失體面。

於10月曝光的一段錄音中，記錄了在2021年10月洛杉磯選區重畫過程中，時任洛杉磯市議會主席的馬丁尼兹（Nury Martinez）和梁家訓、蕯迪洛（Gil Cedillo）及工會主席Ron Herrera等人對其他族裔，包括黑人、猶太裔、同性戀大放厥詞，還牽涉到市議員博寧收養的非裔兒子。在未公開的會議中，政客們吐露真言，卻暴露了種族歧視的本性，令人遺憾，也遭到外界嚴厲的譴責，如何收場，端看個人政治智慧與道德勇氣。

牽涉種族歧視的幾名官員中，馬丁尼兹和工會主席Ron Herrera早已辭去相應職位，而蕯迪洛雖沒請辭，但其任期已到，不再擔任市議員。唯獨梁家訓，如今還在苦苦支撐，面對千夫所指，仍堅持不辭職。

這兩個月來，抗議者對梁家訓「走到哪，跟到哪。」導致他無法正常參加洛市議會。而當他「失蹤」兩個月後，試圖在12月9日重返市議會時，其他市議員同仁拒絕與他同台，紛紛走出市議會，導致休會。而在當天晚些時候他參加的一個贈送玩具的活動上，竟與一名抗議者打了起來，被旁人手機錄了下來，場面十分「難看」。一名曾在鏡頭前溫文爾雅、西裝革履的市府高官，如今卻狼狽如此，令人唏噓。

除了維護非裔利益的團體對其施壓，連拜登總統和加州州長紐森也斥責涉事高官，認為請辭是正確的做法。如今梁家訓早已被市議會撤走各種委員會成員的職務，他在市議會的職權恐怕名存實亡。

醜聞發酵的這兩個多月來，梁家訓在用盡最後一絲力氣保住權力。俗話說，「拿起權力容易，放下難。」即使洛杉磯市議員的頭銜還在，梁家訓的政治生涯實際上已經窮途末路。即使他堅持不辭職直到2024年任期結束，他未來的政治道路必定崎嶇，充滿荊棘。種族歧視錄音的醜聞會給他打上深深的烙印。與其在如今成為眾矢之的的情況下，苟延殘喘，不如像另外兩位高官致歉，大方請辭，給自己保留一些體面，人們也許還認為他敢於承擔責任，敬他是條漢子。

種族歧視 洛杉磯 加州

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