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爾灣入室盜竊頻傳 警匪追逐逮2嫌

記者張宏╱洛杉磯報導
爾灣警方日前逮捕盜竊嫌犯，圖為其駕駛的車輛。（警方提供）
爾灣警方日前逮捕盜竊嫌犯，圖為其駕駛的車輛。（警方提供）

南加橙縣爾灣警察局 (IPD) 19日表示，已逮捕兩名共謀入室盜竊的嫌疑人，並以逃避重罪對駕駛者提出額外指控。爾灣人口逾30萬，華裔居民目前逾5萬人。

爾灣的龜岩（Turtle Rock）地區近日時常發生住宅盜竊案，15日晚上7點30分左右，在附近巡邏的警察注意到一輛銀色Saturn Vue SUV 在當地行駛，車牌被部分遮蓋。車輛駛入一處居民區接應一名男乘客，該男子上車後，車輛迅速離開。警方此時要求其強制停車，駕駛者短暫將車停在了 Culver路Campus路的路邊，之後車輛高速行駛逃離現場。

在被警方追逐中，該車輛在Bake路開出去，並與一個路牌相撞。兩名男子從車上逃到豐田經銷店。該車輛繼續行駛，最終停在Jamboree 和 Main路。駕駛者是30歲的 Maecol Hernandez-Martin，他因逃避重罪和串謀入室盜竊而被捕。

經過多方的協助，警方最終逮捕了45 歲的Fabio Mejia-Pineda，並以串謀入室盜竊罪將其拘留。第三個嫌疑人目前仍然在逃。警員搜查了豐田經銷店附近的區域，找到了一個裝有盜竊工具的廢棄背包。

爾灣 警察 豐田

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